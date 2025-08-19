CANLI SKOR ANA SAYFA
Singo geliyor

Singo geliyor

Monaco ile büyük ölçüde anlaşan G.Saray Fildişili yıldızla görüşmelere başladı. Didier Drogba ve Wilfred Zaha gibi isimlerden sarı-kırmızılı takım hakkında olumlu bilgi alan Singo için senelik 4.5 milyon euro önerilecek. Monaco ise 5+25 milyon euroya ikna edilmiş durumda

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 06:50
Singo geliyor

Transfer çalışmalarına ara vermeyen G.Saray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yurt dışı seferine çıkan menajer George Gardi'yi görevlendiren sarı-kırmızılılar, Fransız ekibi Monaco'da forma giyen Wilfred Singo için şartlarını zorluyor. Bu transfer için eski yıldızlarını da devreye sokan Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda görmek istediği Singo için uğraşıyor. Geçtiğimiz günlerde Monaco ile bonservis için yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmıştı.

ÜST LİMİT DAVİNSON

Taraflar 5 milyon euro kiralama ve 25 milyon da satın alma maddesi karşılığında prensip anlaşmasına varmıştı. Kulübünden olumlu geri dönüş aldıktan sonra oyuncuyla da temaslara start verildi. Singo, G.Saray'ı yakından tanıyan Didier Drogba ve Wilfried Zaha gibi isimlere G.Saray'ı sorarken olumlu geri dönüş aldı. Monaco'dan ayrılmaya hazırlanan futbolcu ile menajer Gardi pazarlıklara başlarken Davinson Sanchez'in maaşı olan 4.5 milyon euro önerilecek.

BAŞKA DEFANS ALINMAYACAK

Sarı-kırmızılılar, Singo transferini gerçekleştirebilirse savunmaya başka bir takviye yapmayacak. Oyuncunun hem stoperde hem de sağ bekte görev yapabilmesi nedeniyle eldeki isimlerin yeteceğini düşünen teknik direktör Okan Buruk, Singo dışında kaleci Ederson ve alternatif bir orta saha istedi.

FRANSIZ BASINI DOĞRULADI

Fransa'da yayın yapan L'Equipe gazetesi G.Saray'ın Singo'yu transfer etmek istediğini okurlarına duyurdu. Sarı-kırmızılı takımın çok istekli olduğu belirtilirken Monaco'nun da oyuncusunu satmaya hazır olduğu aktarıldı. L'Equipe'e göre henüz oyuncu ile anlaşma sağlanmadı ve görüşmeler başlayacak.

