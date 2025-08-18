Singo müjdesi

Hem stoperde hem de sağ bekte görev yapabilen bir oyuncu talep ettiğini her fırsatta dile getiren teknik direktör Okan Buruk, Monaco'nun Fildişili yıldızı Wilfred Singo'yu listenin ilk sırasına yazdı. Uzun boyu ve atletik yapısı ile 24 yaşındaki oyuncuyu çok beğenen başarılı çalıştırıcı, Singo'yu herkesin önünde tuttuğunu yönetime iletti. Monaco'nun yüksek talepleri nedeniyle transferde mutlu sona ulaşamayan sarı-kırmızılılar görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Fransız ekibi önceki gün Le Havre ile oynadığı maçta Singo'yu kulübede oturttu.

OYUNCU İLE TEMASA GEÇİLİYOR

Futbolcunun aklının karışık olması nedeniyle 24 yaşındaki oyuncuya şans vermeyen Fransız ekibini sürecin bir an önce sonlanmasını istiyor. Ancak talep edilen 25 milyon euro'luk bonservis bedelinde geri adım atmayan Monaco ile görüşmeler sürüyor. 2 sene önce Torino'dan 9 milyon euro'ya transfer olan Fildişili oyuncu için kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte G.Saray 15 milyon seviyesine çıktı. Menajerler aracılığıyla Singo ile temasa geçen G.Saray, oyuncudan olumlu geri dönüş alırsa Monaco ile görüşmelerini sıklaştıracak.

ANLAŞILDI İDDİASI

G.Saray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un takımda görmeyi çok istediği Wilfred Singo için önemli bir iddia ortaya atıldı. Africa Foot'un haberine göre Le Havre maçında kulübede oturan Fildişili yıldızla her konuda anlaşma sağlandı. Singo'yu zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte kadrosuna katacak olan sarı-kırmızılılar 5+30 milyon Euro olmak üzere toplamda 35 milyonluk bir bonservis bedeli ödeyecek. Kiralama ücreti 5 milyon olarak belirlenirken zorunlu satın alma opsiyonu da 30 milyonu bulacak. Haberde ayrıca 24 yaşındaki futbolcu ile de 5 senelik prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi.