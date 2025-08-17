Osimhen ilk 11'e dönüyor

Süper Lig'de 24 Ağustos Pazar günü Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk takımda değişikliğe gidecek. Önceki gün oynanan Karagümrük mücadelesinde son 30 dakikada şans bulan yüzyılın transferi Victor Osimhen, Kayseri deplasmanında ilk 11'e dönecek. Barış Alper yeniden sağ kanada geçecek, Yunus ise kulübeye çekilecek.
