Hasret bitiyor

Son 3 sezonun şampiyonu G.Saray, Süper Lig'in ikinci haftasında bugün Fatih Karagümrük'ü ağırlamaya hazırlanıyor. İlk haftada Gaziantep FK deplasmanında 3-0 gibi rahat bir skorla istediğini alan sarı-kırmızılılar, Karagümrük önünde de galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Bugün 21.30'da RAMS Park'ta başlayacak karşılaşma öncesinde tüm biletler tükenirken, tribünlerde 50 bin sarı-kırmızılı taraftarın yerini alması bekleniyor. G.Saray'da Teknik Direktör Okan Buruk, kadroda fazla bir değişime gitmeyecek.

TEK FORVET BARIŞ

Kazanan kadroyu bozmayacak olan başarılı teknik adam yine ileride Barış Alper Yılmaz'ı tek forvet olarak oynatacak. Osimhen ve İcardi'nin süreçlerini riske atmak istemeyen Buruk, kaleyi yine Günay'a emanet edecek. Savunmada Sallai, Davinson, Abdülkerim ve Eren Elmalı'ya şans verecek olan Buruk, orta alanı ise Torreira, Sara ve Lemina'ya emanet edecek. Yeni transfer Sane soldaki yerini almaya hazırlanırken Yunus Akgün sağda olacak. Gol yollarında ise Barış Alper Yılmaz takımın en önemli kozu olacak.

OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK

Bugün oynanacak olan Fatih Karagümrük mücadelesinde Ozan Ergün'ün düdük çalacağı açıklandı. Bugüne kadar 4 kez sarı-kırmızılı takımın resmi maçında düdük çalan Ergün ile G.Saray tüm maçlarını kazanmayı başardı. Cimbom bu süreçte İstanbulspor ve Samsunspor ile deplasmanda, Sivas ve Antalya ile ise iç sahada karşılaştı.

CİMBOM 13-2 ÖNDE

Bugün oynanacak karşılaşmayla birlikte G.Saray ve Fatih Karagümrük tarihlerinde 21. kez karşı karşıya gelecekler. Geride kalan 20 karşılaşmanın 13'ünü sarı-kırmızılılar kazanırken, 5 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Konuk Karagümrük ise güçlü rakibi karşısında 2 galibiyet elde edebildi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Galatasaray'da bugün oynanacak olan Karagümrük mücadelesinin hazırlıkları tamamlandı. Dün Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmada taktik ve çift kale üzerinde duran sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını tamamlayıp mücadele saatini beklemeye başladı.

EVİNDE ASLAN

Sarı kırmızılı takımın iç sahada elde ettiği başarılı skorlar dikkat çekiyor. Son olarak 2023-24 sezonunun 37. haftasındaki F.Bahçe derbisini 1-0 kaybeden Cimbom, ardından RAMS Park'a adım attığı 18 maçta yenilgi yüzü görmedi. G.Saray, bu süreçte 15 galibiyet alırken 3 beraberlik gördü.

SERİ 12 MAÇA YÜKSELDİ

Geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu tarihten sonra yenilgiyi unuttu. Sahaya adım attığı 12 resmi karşılaşmadan da zaferle ayrılan sarıkırmızılılar ligde 9'da 9 yaparken kupada da F.Bahçe, Konya ve Trabzonspor'u devirdi ve 12 maçlık inanılmaz bir seri yakaladı.

İŞTE G.SARAY-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: GÜNAY, SALLAİ, DAVİNSON, ABDÜLKERİM, EREN, TORREİRA, LEMİNA, SARA, SANE, YUNUS, BARIŞ

FATİH KARAGÜMRÜK: GRBİC, EMİRHAN, ROCO, UGREKHELİDZE, BALKOVEC, DOH, BERKAY, JOHNSON, TARIK TUĞYAN, TİAGO, CAMACHO