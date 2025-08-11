Takım dün izin yaptı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk'un verdiği izin dün sona erdi. G.Antep deplasmanının ardından oyuncularını bir gün çalıştıran ve ardından izin yaptıran Buruk, hazırlıklarına bugün devam edecek. Sarı-kırmızılılar, Karagümrük maçının çalışmalarına bugün Kemerburgaz'da başlayacak.

HASRET SONA ERİYOR

Sarı kırmızılılar cuma günü taraftarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Sezonu G.Antep FK deplasmanında açan, Avrupa'da doğrudan lig aşamasına katılacak olan G.Saray, cuma günü Fatih Karagümrük maçıyla birlikte taraftarına kavuşacak. RAMS Park'ta 50 bin taraftarın olması bekleniyor.