Takım dün izin yaptı

Takım dün izin yaptı

G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk'un verdiği izin sona erdi. Sarı kırmızılılar, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte taraftarlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Takım dün izin yaptı

G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk'un verdiği izin dün sona erdi. G.Antep deplasmanının ardından oyuncularını bir gün çalıştıran ve ardından izin yaptıran Buruk, hazırlıklarına bugün devam edecek. Sarı-kırmızılılar, Karagümrük maçının çalışmalarına bugün Kemerburgaz'da başlayacak.

HASRET SONA ERİYOR

Sarı kırmızılılar cuma günü taraftarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Sezonu G.Antep FK deplasmanında açan, Avrupa'da doğrudan lig aşamasına katılacak olan G.Saray, cuma günü Fatih Karagümrük maçıyla birlikte taraftarına kavuşacak. RAMS Park'ta 50 bin taraftarın olması bekleniyor.

