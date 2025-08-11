CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen çok sabırsız

Osimhen çok sabırsız

G.Antep’e götürülmeyen yüzyılın transferi Victor Osimhen, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte formasına kavuşmaya hazırlanıyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
Osimhen çok sabırsız

Transferi uzun uğraşlar sonucunda biten ve G.Saray'a geç de olsa katılan Victor Osimhen, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte Barış Alper'e bıraktığı emaneti geri alacak. İmza töreninde taraftarla uzun süre sonra buluşan Nijeryalı oyuncu, bu kez resmi maçla birlikte özlemine son verecek. Teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşmede G.Antep FK deplasmanında kendisini riske atmak istemediğini belirten Osimhen, cuma günü taraftarının önünde formasına kavuşacak. RAMS Park'ta oynanacak olan Fatih Karagümrük mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıkması beklenen Osimhen, transferin uzadığı süreçte kendisine çok iyi baktı. Beklenenden çok daha iyi bir durumda geldiği gözlenen 26 yaşındaki futbolcu, kendisine verilen programa uyduğunu gösterdi. Teknik direktör Okan Buruk, Barış Alper'i yeniden sağ kanatta görevlendirmeye hazırlanırken Osimhen de forvetteki formasına kavuşacak. İcardi'nin hazır olma sürecinin biraz daha uzayacağı öğrenildi.

Son Dakika
Bugünkü maçlar 11 Ağustos Pazartesi 2025 Bugünkü maçlar 11 Ağustos Pazartesi 2025 06:54
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 01:10
Bodrum'da puanlar paylaşıldı! Bodrum'da puanlar paylaşıldı! 00:30
Vanspor'dan müthiş dönüş! Vanspor'dan müthiş dönüş! 00:30
Çorum FK'dan güzel açılış! Çorum FK'dan güzel açılış! 00:30
F.Bahçe'de flaş gelişme! Zinchenko... F.Bahçe'de flaş gelişme! Zinchenko... 00:24
Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için... Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için... 00:24
F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz! F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz! 00:24