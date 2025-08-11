Osimhen çok sabırsız

Transferi uzun uğraşlar sonucunda biten ve G.Saray'a geç de olsa katılan Victor Osimhen, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte Barış Alper'e bıraktığı emaneti geri alacak. İmza töreninde taraftarla uzun süre sonra buluşan Nijeryalı oyuncu, bu kez resmi maçla birlikte özlemine son verecek. Teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşmede G.Antep FK deplasmanında kendisini riske atmak istemediğini belirten Osimhen, cuma günü taraftarının önünde formasına kavuşacak. RAMS Park'ta oynanacak olan Fatih Karagümrük mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıkması beklenen Osimhen, transferin uzadığı süreçte kendisine çok iyi baktı. Beklenenden çok daha iyi bir durumda geldiği gözlenen 26 yaşındaki futbolcu, kendisine verilen programa uyduğunu gösterdi. Teknik direktör Okan Buruk, Barış Alper'i yeniden sağ kanatta görevlendirmeye hazırlanırken Osimhen de forvetteki formasına kavuşacak. İcardi'nin hazır olma sürecinin biraz daha uzayacağı öğrenildi.