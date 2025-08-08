Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz için transfer sözleri! "Bu performans sonrası..."

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasının açılış maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 00:24 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 00:32
Galatasaray, Süper Lig'in açılış maçında Gaziantep FK'yı 3-0'la geçti.

Maçın ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Maç öncesi de söyledim, fiziksel ve mental olarak hazırız. Geçen sezonun şampiyonuyuz, o öz güvenle başladık. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Erken goller bizi daha rahatlattı. Bu sıcakta oynamak iki takım için de zordu. Ama genel olarak istekli, arzulu bir Galatasaray vardı. Taktiksel olarak iyi oynadık. Bireysel olarak performanslar daha iyi olacak. Sane, bize en geç katılan oyuncu. 15 gündür takımla birlikte. O da oynamak istiyor. İkinci yarıda daha iyi oynadı. Zamanla herkes hazır hale gelecek. Burada bizimle olmayan oyuncuları da hazırlayıp önümüzdeki haftalardan itibaren onları da kullanmaya başlayacağız.

"BARIŞ ALPER YILMAZ..."

Bugün sahanın yıldızı. 2 gol attı ve asist yaptı. 3 yıldır birlikte çalışıyoruz. 3 seneki performansı önemli ve değerli oldu. Bu sezon, bu üç sezonun üzerine çok daha koyarak başladı. Bizim için ne kadar değerli olduğunu bir kere daha gösterdi. Dünya üzerinde hem sağ hem sol bek hem de santrfor oynayan oyuncu azdır, hem de iyi oynayan. Performansından çok mutluyum. Her zaman bizimle birlikte olmasını istiyorum. Bu performans sonrası ilgilenenler olacaktır. Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyoruz. Önemli bir sezon bizi bekliyor. Onun gibi oyunculara daha çok ihtiyacımız var. Bu tür oyunculara her zaman teklifler geliyor, konuşuluyor, bu da normal.

