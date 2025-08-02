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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

Galatasaray, yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçında İtalyan ekibi Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk mücadelenin ardından transfer hakkındaki soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 01:08
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-2 biten Lazio maçının ardından açıklamalarda bulundu. Transfer hakkındaki sorulara yanıt veren tecrübeli teknik adam önceliklerinin kaleci transferi olduğunu belirtti.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

"İsim vermiyoruz ama birçok oyuncuyla temas halindeyiz. Stoper ve sağ bek mevkilerine takviye planlıyoruz. Ancak asıl önceliğimiz kaleci pozisyonu,"

"ATLET OYUNCULARIN SAYISINI ARTIRMALIYIZ"

"Bizim oyunumuz sert ve birebir mücadeleye dayalı. Rakibe karşı fiziksel üstünlük şart. Sane ve Osimhen bu yapıya uygun. Atlet oyuncuların sayısını artırmalıyız. Sane takıma geç katıldı ama daha şimdiden katkı vermeye başladı. Bu çizgimizi sürdürerek Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz."

MUSLERA VE MERTENS YANITI

"Muslera zaten bizimle, ayrılmış gibi görmüyoruz. Mertens'in böyle bir planı yok ama kapımız her zaman açık. Başkanımız, Muslera'dan özellikle Güney Amerika transferlerinde destek almayı planlıyor. Muslera'nın kendi kulübü var, ama hep yanımızda olacak."

"KALECİ TRANSFERİ İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Transfer sürecinin zaman alabileceğini belirten Buruk, "Kaleci transferi için uğraşıyoruz. Görüşmeler en az bir haftayı buluyor. Osimhen transferi çok uzun sürdü, bu yüzden net tarih veremiyoruz. En kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz," diyerek taraftara sabır çağrısı yaptı.

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