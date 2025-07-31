Victor Osimhen'den flaş itiraf! "Galatasaray'a gelmemin nedeni..."

Nijeryalı golcü transferinin resmileşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ"

"Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Pozitif bir takıma sahibiz. Benim kalitemi de biliyorsunuz. Hem takım arkadaşlarımın hem benim kalitemle büyük başarılara imza atacağız. Sadece lig ve kupada değil Şampiyonlar Ligi'nde de her şeyimizi vereceğiz."

"GALATASARAY'A GELMEMİN NEDENİ..."

"Açıkçası gördüğüm ilgiyi beklemiyordum, beklediğimin ötesinde bir karşılama oldu. Almanya'da Galatasaray taraftarı yanımdaydı. Ben buraya ilk geldiğim zaman, buraya gelmemin nedeni kendimi mutlu hissetmemdi. Önümüzdeki maçlarda taraftar için mücadele etmeye devam edeceğim. Benim burada olmam için başkan ve yöneticiler çok mücadele verdi."