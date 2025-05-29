TRANSFER HABERİ - Leroy Sane imzayı atıyor! Galatasaray...

Foot Mercato'ta yer alan haberde,Sane'nin yanı sıra Bayern'in yeni transferi Jonathan Tah'ın da menajeri olan Pini Zahavi'nin Münih'te olduğu ve Alman devinin yöneticileriyle yaptığı görüşme sonrası büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtildi.