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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Leroy Sane imzayı atıyor! Galatasaray...

TRANSFER HABERİ - Leroy Sane imzayı atıyor! Galatasaray...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar alacak bir takım kurmak için kolları sıvayan Galatasaray, Bayern Münih forması giyen Leroy Sane'yi gündemine almıştı. Adı Arsenal, Chelsea ve Tottenham gibi devlerle de anılan Alman yıldızın geleceği belli oluyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2025 Perşembe 13:06
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Leroy Sane imzayı atıyor! Galatasaray...

Cuma günü oynayacağı RAMS Başakşehir maçıyla birlikte sezonu çifte kupayla kapatacak olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Leroy Sane imzayı atıyor! Galatasaray...

Gelecek sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Leroy Sane imzayı atıyor! Galatasaray...

Transfer politikasını bu doğrultuda şekillendiren Aslan'ın gündemine aldığı isimlerden birisi de Leroy Sane olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Leroy Sane imzayı atıyor! Galatasaray...

Alman basını, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın yıldız futbolcu için 10 milyon Euro'nun üzerinde maaş önerdiğini yazmıştı.

TRANSFER HABERİ - Leroy Sane imzayı atıyor! Galatasaray...

Adı birçok Avrupa deviyle de anılan Sane'nin geleceği netleşiyor.

TRANSFER HABERİ - Leroy Sane imzayı atıyor! Galatasaray...

BAYERN İLE SÖZLEŞMESİNİ UZATIYOR

Fransız basını, Leroy Sane'nin Bayern Münih ile yeni sözleşme imzalayacağını yazdı.

TRANSFER HABERİ - Leroy Sane imzayı atıyor! Galatasaray...

Foot Mercato'ta yer alan haberde,Sane'nin yanı sıra Bayern'in yeni transferi Jonathan Tah'ın da menajeri olan Pini Zahavi'nin Münih'te olduğu ve Alman devinin yöneticileriyle yaptığı görüşme sonrası büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Leroy Sane imzayı atıyor! Galatasaray...

Leroy Sane bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 45 maçta 13 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Leroy Sane imzayı atıyor! Galatasaray...

29 yaşındaki yıldız futbolcunun güncel piyasa değeriyse 38 milyon Euro.

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