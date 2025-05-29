TRANSFER HABERİ - Leroy Sane imzayı atıyor! Galatasaray...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar alacak bir takım kurmak için kolları sıvayan Galatasaray, Bayern Münih forması giyen Leroy Sane'yi gündemine almıştı. Adı Arsenal, Chelsea ve Tottenham gibi devlerle de anılan Alman yıldızın geleceği belli oluyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Alman basını, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın yıldız futbolcu için 10 milyon Euro'nun üzerinde maaş önerdiğini yazmıştı.
Adı birçok Avrupa deviyle de anılan Sane'nin geleceği netleşiyor.
BAYERN İLE SÖZLEŞMESİNİ UZATIYOR
Fransız basını, Leroy Sane'nin Bayern Münih ile yeni sözleşme imzalayacağını yazdı.
Foot Mercato'ta yer alan haberde,Sane'nin yanı sıra Bayern'in yeni transferi Jonathan Tah'ın da menajeri olan Pini Zahavi'nin Münih'te olduğu ve Alman devinin yöneticileriyle yaptığı görüşme sonrası büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtildi.
Leroy Sane bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 45 maçta 13 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
29 yaşındaki yıldız futbolcunun güncel piyasa değeriyse 38 milyon Euro.
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