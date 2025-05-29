Mutluluk Cimbom'da

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray'da attığı gollerle adından söz ettiren Victor Osimhen, kariyerinin en başarılı dönemini yaşıyor. Saha içi ve saha dışında da çok mutlu olan Osimhen, bunu her fırsatta dile getiriyor. Teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşlarıyla çok iyi bir iletişimi olan Nijeryalı forvet, taraftarların ilgisinden dolayı da çok mutlu. Napoli'den sonra Galatasaray'da da şampiyonluk kazanan dünyaca ünlü futbolcu artık Şampiyonlar Ligi'nde de başarıya ulaşmak istiyor.

YENİKAPI MEST ETTİ

Türkiye ve İstanbul'da da yaşamaktan son derece memnun olan Victor Osimhen'in ailesi de benzer şekilde çabuk uyum sağladı. Osimhen'in eşi ve çocukları da özellikle Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarında da çok etkilendi. 26 yaşındaki oyuncu da Yenikapı'da kendilerine gösterilen ilgi ve destek karşısında duygulandı. RAMS Park'taki atmosferi çok seven Osimhen, kariyerinde yeniden zirveye çıkmanın keyfini de yaşıyor. Osimhen'in karar aşamasında ailesinin de etkili olduğu ve İstanbul'daki mutlulukları önem taşıyor.

EN KEYİFLİ ANTRENMAN

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yarın RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın antrenmanını dün basına açık gerçekleştirdi. Antrenman esnasında neşeli görüntüler dikkat çekti.