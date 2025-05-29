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Muslera konuşacak
Galatasaray'ın efsane ismi Fernando Muslera bugün RAMS Park'ta bir basın toplantısı düzenleyecek. Muslera'nın basın toplantısının saat 10.30'da başlayacağı belirtildi. 2011 yılından beri G.Saray forması giyen deneyimli kalecinin sezon sonunda Uruguay'a dönmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımda tarihi başarılar yaşayan Galatasaray kaptanı önemli açıklamalar yapacak.
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