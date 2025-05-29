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Haberler Galatasaray Bir adam fethetti

Bir adam fethetti

Sarı-kırmızılı kulüpten Victor Osimhen'le ilgili duygusal bir paylaşım geldi. Yenikapı'daki kutlamalardan Osimhen'in bir fotoğrafı paylaşılarak, "Bir şarkı yağmur gibi doldurabildi bir semti. Bir ülkeyi tam 5 yerinden bir adam fethetti" sözleri yayınlandı. Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa bir sürede yüzbinlerce etkileşim aldı. Taraftarlar sevgi dolu mesajlar paylaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2025 Perşembe 06:51
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Bir adam fethetti
Sarı-kırmızılı kulüpten Victor Osimhen'le ilgili duygusal bir paylaşım geldi. Yenikapı'daki kutlamalardan Osimhen'in bir fotoğrafı paylaşılarak, "Bir şarkı yağmur gibi doldurabildi bir semti. Bir ülkeyi tam 5 yerinden bir adam fethetti" sözleri yayınlandı. Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa bir sürede yüzbinlerce etkileşim aldı. Taraftarlar sevgi dolu mesajlar paylaştı.
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