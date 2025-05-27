Şampiyonluğun ardından hemen transfere geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk önemli mesajlar verdi. Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan Buruk, Leroy Sane ve Bernardo Silva'nın transferiyle ilgili soruya da net yanıt vererek şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonluğu ilan ettiğiniz anda iş transfere dönüyor. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım transferde gelecek oyuncuyu cezbediyor. Burada görüşmeler yapıyoruz. Oyuncularla ilgili görüşüyoruz. İzleme ekibimizin raporlarını kendi görüşümüzle birleştirerek çalışmalara başladık.

ÜZÜCÜ VEDA

İsim vermek doğru olmaz. Transfer döneminde ne kadar az isim çıkarsa, ne kadar gizli tutarsak işin bitme anlamında önemli rol alıyor. Eksik mevkilerimiz var, transfer yapacağız. Aramızdan ayrılacak oyuncular var. Muslera gibi Mertens gibi bu şampiyonluklarda büyük payı olan iki oyuncumuz bu sene aramızdan ayrılacak. Bu bizi duygulandırıyor. Onların yerine önemli transferler yapmamız gerekecek. Daha az süre verdiğimiz, önümüzdeki sene düşünmediğimiz oyuncularla ilgili de önemli bir çalışma yapmamız gerekecek."

OSİMHEN İÇİN ÜMİTLİYİZ

Buradaki mutluluğunu, burayı nasıl sahiplendiğini gördükten sonra bence Osimhen'i burada oynamaya ikna edebilecek o kadar çok şey var ki. Bu da bizi ümitlendiriyor. Bunun bir de maddi kısmı var. G.Saray Kulübünün, başkanımızın ne gerekiyorsa yapacağını biliyorum. Burada top Osimhen'de. Kulübümüz ne gerekiyorsa yapıyor. Osimhen'in mutlu olduğu yerde devam etmek isteyebileceğini düşünüyorum.

FİNALDE OLABİLİRDİK

Avrupa Ligi'nde Tottenham bizim yendiğimiz bir takım, bununla gurur duyuyorsunuz. Kendi sahamızdaki maçta zor duruma düşürmüştük. Finalde biz de olabilirdik diye üzülüyorsunuz. Bu seneyle ilgili benim de kendimi ve takımı eleştireceğim en önemli şeylerden biri Avrupa'da daha ileri gidebilirdik. Bunu objektif olarak ortaya koymamız gerekiyor.

GALATASARAY GİBİSİ YOK

Benim G.Saray ile sözleşmem var ama onun yanında gönül bağım var. G.Saray bu kadar iyi, başarılı giderken hiç aklımdan, 'Ben burada yüksekte bırakayım gideyim Avrupa'da çalışayım' diye bir şey geçmiyor. Bunu kullanarak kendimi değerli göstereyim düşüncesi de yok. G.Saray'da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu seviyede Avrupa'da çok fazla takım yok.

MOURİNHO'YU DİKKATE ALMADIK

Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesi başta herkes için pozitif bir durum gibi gözüküyordu. Önemli bir teknik adam geliyor, Süper Lig'e ilgi aratacaktır dedik ama maalesef hep negatif kullandı bunu. Türk futbolunu, ülkeyi kötüledi, olumsuzluk üzerinden gitti. Onun buraya gelmesi Türk futbolu için kazanç olmaktan çok kendi imajını zedelemeye çalışan birinin ekstra çabası gibi oldu. Saygı duyuyorum, herkesin bir tarzı var. Bunlar ilk defa Türkiye'de yaşanmıyor. İtalya, İspanya ve İngiltere'de de yaşandı. Rahat hareket ettik, çok dikkate almadık. Aynı saygım devam ediyor.