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Galatasaray'da Mauro Icardi'den şampiyonluk sözleri!

Galatasaray'da Mauro Icardi, takımının şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 21:20
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Galatasaray'da Mauro Icardi'den şampiyonluk sözleri!

Galatasaray'da Bellona Kayserispor galibiyetinin ardından şampiyonluk kutlamaları başladı. Sarı kırmızılıların sevilen yıldız golcüsü Mauro Icardi, şampiyonluğa dair açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"İKİNCİ YARIDA YOKTUM AMA..."

"Çok mutluyuz. Bu grupla birlikte 5. yıldızı kazandığımız için çok mutluyuz. Geldiğimizde hepsini kazanmak istiyoruz demiştik. İkinci yarıda yoktum ama takım çok iyi şekilde devam etti. Çok iyi transferler yapıldı. İyi oyunculardan oluşan bir grubuz ve bu grupla hem ligi hem de kupayı kazanmayı başardık"

"ŞİMDİ KEYFİNİ ÇIKARMA ZAMANI"

"Ne düşündüğümü herkes biliyor. Burası çok büyük bir camia. 3 senedir herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. 3 sene üst üste şampiyon olduk ve bu takım çalışmasının bir sonucu. Şimdi keyfini çıkarma zamanı. Ondan sonra da gelecek sezona odaklanacağız."

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