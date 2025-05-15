Rio Ferdinand’dan Galatasaray’a tezahüratlı destek: “Gala Gala Gala!”

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Sarı-kırmızılıların gollerini Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen (2) kaydetti.

Final karşılaşması yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da ilgiyle takip edildi. Manchester United'ın efsane savunma oyuncusu Rio Ferdinand da Galatasaray'ın bu zaferine sessiz kalmadı. İngiliz futbol adamı, maçı televizyondan izlerken Galatasaray için "Gala Gala Gala" şeklinde tezahürat yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Ferdinand'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü ve sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından binlerce kez paylaşıldı. İngiliz futbol efsanesinin Galatasaray'a olan bu sürpriz desteği, sosyal medyada gündem yarattı.

İŞTE O ANLAR