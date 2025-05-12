Zafer haftası

Son yıllarda kupalara ambargo koyan G.Saray yine mayıs ayında önemli bir viraja girdi. Sarı-kırmızılılar 5 gün içerisinde tüm sezon ortaya koyduğu üstün performansın meyvesini toplamak istiyor. Süper Lig'de önceki gün deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenerek son 3 haftaya 8 puanlık farkla giren sarı-kırmızılılar, 14 Mayıs Çarşamba günü yine bordo-mavililer ile bu kez Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Rakibine üstünlük kurarak tarihindeki 19. Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek isteyen Cimbom, Pazar günü ise ligde şampiyonluk maçına çıkacak.

İDEAL KADRO

RAMS Park'ta Kayserispor'u konuk edecek olan sarı-kırmızılılara 25. şampiyonluk için bir puan bile yetecek. 5 gün içerisinde iki kritik maça çıkacak olan Okan Buruk'un öğrencileri haftayı iki kupa ile kapatabilir. İki maça da ideal kadroyla çıkıp işi bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar taraftarlarına çifte bayram yaşatmak istiyor. Hafif sakatlığı nedeniyle PAPARA Park'ta oynanan maçta ikinci yarıda oyuna dahil olan Eren Elmalı'nın da ilk 11'e dönmesi ve G.Saray'ın as kadro ile sahaya çıkması bekleniyor. Ligde rotasyona giden Trabzonspor da sakladığı tüm isimleri Çarşamba günü sahaya sürecek.

MÜTHİŞ ORTALAMA

Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılılarda 3 sezondur erişilmesi zor puan ortalamaları yakalıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımla ilk sezonunu 2.41 puan ortalamasıyla tamamlarken, geçen sezon ile rekor kırarak 2.68'i görmüştü. Bu sezon da 2.61 puan ortalamasına ulaşan 52 yaşındaki çalıştırıcı motivasyonunu asla bozmuyor.