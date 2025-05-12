CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Zafer haftası

Zafer haftası

Galatasaray 5 gün içerisinde oynayacağı iki maçta iki kupaya uzanabilir. Çarşamba günü Trabzonspor'u bir kez daha devirip Ziraat Türkiye Kupası finalinde mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılar, Pazar günü ise Kayseri karşısında 5. yıldıza uzanmaya çalışacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 06:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zafer haftası

Son yıllarda kupalara ambargo koyan G.Saray yine mayıs ayında önemli bir viraja girdi. Sarı-kırmızılılar 5 gün içerisinde tüm sezon ortaya koyduğu üstün performansın meyvesini toplamak istiyor. Süper Lig'de önceki gün deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenerek son 3 haftaya 8 puanlık farkla giren sarı-kırmızılılar, 14 Mayıs Çarşamba günü yine bordo-mavililer ile bu kez Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Rakibine üstünlük kurarak tarihindeki 19. Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek isteyen Cimbom, Pazar günü ise ligde şampiyonluk maçına çıkacak.

İDEAL KADRO

RAMS Park'ta Kayserispor'u konuk edecek olan sarı-kırmızılılara 25. şampiyonluk için bir puan bile yetecek. 5 gün içerisinde iki kritik maça çıkacak olan Okan Buruk'un öğrencileri haftayı iki kupa ile kapatabilir. İki maça da ideal kadroyla çıkıp işi bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar taraftarlarına çifte bayram yaşatmak istiyor. Hafif sakatlığı nedeniyle PAPARA Park'ta oynanan maçta ikinci yarıda oyuna dahil olan Eren Elmalı'nın da ilk 11'e dönmesi ve G.Saray'ın as kadro ile sahaya çıkması bekleniyor. Ligde rotasyona giden Trabzonspor da sakladığı tüm isimleri Çarşamba günü sahaya sürecek.

MÜTHİŞ ORTALAMA

Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılılarda 3 sezondur erişilmesi zor puan ortalamaları yakalıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımla ilk sezonunu 2.41 puan ortalamasıyla tamamlarken, geçen sezon ile rekor kırarak 2.68'i görmüştü. Bu sezon da 2.61 puan ortalamasına ulaşan 52 yaşındaki çalıştırıcı motivasyonunu asla bozmuyor.

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'ye 2 yıldız golcü!
DİĞER
Efsane yarışma tüm hızıyla devam ediyor! Kim Milyoner Olmak İster? bu akşam atv'de
Barış masası İstanbul'da kuruluyor! Başkan Erdoğan ile Putin görüştü: "Türkiye müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır"
Aslan'dan Boey harekatı! İşte yapılacak teklif
Fenerbahçe'den golcü bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli'den kritik puan kaybı! Napoli'den kritik puan kaybı! 00:51
Napoli'den kritik puan kaybı! Napoli'den kritik puan kaybı! 00:45
Immobile'den transfer açıklaması! Immobile'den transfer açıklaması! 00:30
Solskjaer: En önemli odağımız Avrupa'da olmak! Solskjaer: En önemli odağımız Avrupa'da olmak! 00:30
Beşiktaş'tan Uduokhai açıklaması! Beşiktaş'tan Uduokhai açıklaması! 00:30
Fenerbahçe'den golcü bombası! Fenerbahçe'den golcü bombası! 00:30
Daha Eski
Galatasaray'a transferde kötü haber! Galatasaray'a transferde kötü haber! 00:30
Kartal'a transferde dişli rakip! Kartal'a transferde dişli rakip! 00:30
G.Saray, Avrupa 2'ncisi! G.Saray, Avrupa 2'ncisi! 00:30
Kartal yıldızlarıyla 3 puana uçtu! Kartal yıldızlarıyla 3 puana uçtu! 00:30
Beşiktaş'ta Paulista'nın dişi kırıldı! Beşiktaş'ta Paulista'nın dişi kırıldı! 00:30
Beşiktaş'ta üst üste sakatlıklar! Beşiktaş'ta üst üste sakatlıklar! 00:30