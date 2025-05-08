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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Gabriel Brazao şoku! 6 milyon Euro...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Gabriel Brazao şoku! 6 milyon Euro...

Sezon sonu veda edeceği Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da şoke eden bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılara transfer listesinde bulunan ve teklif sunulduğu ortaya çıkan Gabriel Brazao'dan kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Gabriel Brazao şoku! 6 milyon Euro...

Galatasaray'ın Muslera'nın yerine düşündüğü isimlerden biri olan Santos'un kalecisi Gabriel Brazao ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Gabriel Brazao şoku! 6 milyon Euro...

Takvim'in Brezilya medyasından edindiği habere göre sarı kırmızılılar başarılı kaleci için Santos'a 6 milyon Euro teklif etti ancak bu teklif geri çevrildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Gabriel Brazao şoku! 6 milyon Euro...

24 yaşındaki kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

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