TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Gabriel Brazao şoku! 6 milyon Euro...
Sezon sonu veda edeceği Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da şoke eden bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılara transfer listesinde bulunan ve teklif sunulduğu ortaya çıkan Gabriel Brazao'dan kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Bu sezon 21 maçta forma giyen genç kaleci, 27 gol yerken 4 maçta kalesini gole kapattı.
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