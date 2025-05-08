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Galatasaray'da Trabzonspor maçının hazırlıkları devam etti

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 21:43
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Galatasaray'da Trabzonspor maçının hazırlıkları devam etti

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, 9 Mayıs Cuma günü saat 14.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp saat 17.00'de özel uçakla Trabzon'a giderek kampa girecek.

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