Barış Alper golle döndü

Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor karşılaşmasında PFDK'dan aldığı cezadan, Süper Lig'deki Eyüpspor mücadelesinde de sarı kart cezasından dolayı oynayamamıştı. Yılmaz, karşılaşmanın 22. dakikasında topu ağlara göndererek skoru 3-0'a getirdi.

MAYIS AYI BİZİMDİR

Galatasaray'ın 3. golünü atan Barış Alper Yılmaz, şampiyonluk mesajı verdi: "Mayıs ayı bizimdir, bildiğiniz gibi. Ben bu ayda doğdum ve camiamız için özel bir ay. Bu ay bizim için gerçekten çok özel."

BU SEZON 12. KEZ

Barış Alper Yılmaz, Sivasspor maçıyla bu sezon Süper Lig'de 11, toplamda da 12. golünü kaydetti. 24 yaşındaki joker futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 gol kaydederken, toplam sayısını 12'ye çıkardı.