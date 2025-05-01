Devler Ligi rotası

Süper Lig'de 25. şampiyonluk, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 19. zaferini hedefleyen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Bu sezon şampiyon olması halinde üst üste üçüncü kez zirveye çıkacak ve 5. yıldızı alacak Aslan, artık Avrupa'da da başarılı olmak istiyor. Ligi şampiyon bitirirse Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde edecek sarı-kırmızılı kulüp hem buradan gelecek maddi desteği hem de 5. yıldızın getireceği ekonomik gücü kullanacak.

ÖNCELİK OSİMHEN'DE

Galatasaray'ın listesinde öncelik kaleci ve forvette olacak. Bu sezonun en önemli yıldızı olan Victor Osimhen'in bonservisini Napoli'den mutlaka almak isteyen Cimbom, görüşmelerine hız verecek. Osimhen'in Galatasaray'da mutlu olması sarı-kırmızılıların elini son derece güçlendiriyor. Öte yandan kalede Fernando Muslera'nın ülkesi Uruguay'a dönmeyi istemesi nedeniyle dünya çapında bir isim planlanıyor. Atletico Madrid'den Jan Oblak ve Real Madrid'den Andriy Lunin listede yer alıyor.

ÜÇ ÖNEMLİ YILDIZ

Lemina-Sara-Torreira ile güçlü bir orta sahası olan Galatasaray, lider bir ismi de kadrosunda görmek istiyor. Leverkusen'in kaptanı Granit Xhaka öne çıkıyor. Her ne kadar Alman kulübüyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan İsviçreli yıldız için şartların zorlanması bekleniyor. Benzer şekilde Manchester City ile vedaya hazırlanan Kevin De Bruyne de Aslan'ın takibinde duruyor. Forvet hattı içinse Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jonathan David'in durumu yakından izleniyor.