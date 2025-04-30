Yolcular netleşiyor

G.Saray'da sezon sonu yapılacak vedalar netleşiyor. Ara transferde 8 milyon euro karşılığında kadroya katılan Carlos Cuesta, beklentileri karşılayamadı. Eyüp maçında kadroda yer almayan Cuesta'yı satmak isteyen yönetim, zarar etmeden bu transferden çıkmaya çalışacak Przemyslaw Frankowski konusunda da karar verilecek. Eyüp maçında etkisiz kalan Frankowski'nin zarar edilmeden elden çıkarılması hesaplanıyor. 9 milyon euroya sezon başında transfer edilen Elias Jelert de yine yatırımın karşılığını veremedi. 2 aydır istediği süreyi bulamayan Jelert'in de iyi bir teklifle gitmesi bekleniyor. Aslan yine sezon başında Monaco'dan 1 milyon euroya kiraladığı ve zorunlu satın alma opsiyonu devreye giren İsmail Jakobs'u da göndermek istiyor.