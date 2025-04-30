Galatasaray’dan Gardi’ye tam yetki! Sane transferi için…
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Süper Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda adımlarını kararlılıkla atan Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım planlayan sarı-kırmızılılarda, Başkan Dursun Özbek kadro yapılanmasına bizzat müdahil oldu. Avrupa sahnesinde iddialı bir ekip kurmak isteyen Özbek, transfer operasyonunun başına menajer George Gardi'yi getirdi ve tam yetki verdi. İşte gelişmelerin perde arkası… (GS spor haberleri)
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Başkanın bu hedeflerinin sadece sözde kalmayacağı da artık netleşmeye başladı.
SANE İÇİN İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ
Özellikle Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane transferinde somut adımlar atılıyor.
Milliyet'te yer alan habere göre Başkan Dursun Özbek, Alman yıldızla ilgili süreci bizzat George Gardi'ye teslim etti.
Gardi, yetkiyi aldıktan hemen sonra Sane'nin menajeriyle temasa geçti.
Yapılan ilk görüşmeden net bir sonuç çıkmasa da tarafların iletişimi sürdürme konusunda olumlu yaklaştığı öğrenildi.
Sane'nin Galatasaray'a kapıları kapatmadığı ancak önceliğinin halen Bayern Münih olduğu belirtildi.
GÖZLER BAYERN GÖRÜŞMELERİNDE
Sözleşme yenileme görüşmeleri için Alman deviyle masaya oturmaya hazırlanan 29 yaşındaki yıldız, Galatasaray'dan gelebilecek resmi teklifi bekliyor.
Eğer Bayern ile anlaşma sağlanamazsa sarı-kırmızılılar, Sane transferinde devreye girecek en güçlü adaylardan biri olacak.
George Gardi, önümüzdeki süreçte görüşmeleri titizlikle takip edecek ve gelişmeleri Galatasaray yönetimine raporlayacak.
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