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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray’dan Gardi’ye tam yetki! Sane transferi için…

Galatasaray’dan Gardi’ye tam yetki! Sane transferi için…

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Süper Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda adımlarını kararlılıkla atan Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım planlayan sarı-kırmızılılarda, Başkan Dursun Özbek kadro yapılanmasına bizzat müdahil oldu. Avrupa sahnesinde iddialı bir ekip kurmak isteyen Özbek, transfer operasyonunun başına menajer George Gardi'yi getirdi ve tam yetki verdi. İşte gelişmelerin perde arkası… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 09:49
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Galatasaray’dan Gardi’ye tam yetki! Sane transferi için…

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarında vites yükseltti.

Galatasaray’dan Gardi’ye tam yetki! Sane transferi için…

Başkan Dursun Özbek, Avrupa arenası için yıldızlarla dolu bir kadro kurmak adına kolları sıvarken menajer George Gardi'ye tam yetki verdi.

Galatasaray’dan Gardi’ye tam yetki! Sane transferi için…

Özbek'in transfer planları camiada büyük ses getirirken hedefteki isimler arasında Jan Oblak, Granit Xhaka ve Leroy Sane gibi dünya çapında oyuncular yer alıyor.

Galatasaray’dan Gardi’ye tam yetki! Sane transferi için…

Başkanın bu hedeflerinin sadece sözde kalmayacağı da artık netleşmeye başladı.

Galatasaray’dan Gardi’ye tam yetki! Sane transferi için…

SANE İÇİN İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ

Özellikle Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane transferinde somut adımlar atılıyor.

Galatasaray’dan Gardi’ye tam yetki! Sane transferi için…

Milliyet'te yer alan habere göre Başkan Dursun Özbek, Alman yıldızla ilgili süreci bizzat George Gardi'ye teslim etti.

Galatasaray’dan Gardi’ye tam yetki! Sane transferi için…

Gardi, yetkiyi aldıktan hemen sonra Sane'nin menajeriyle temasa geçti.

Galatasaray’dan Gardi’ye tam yetki! Sane transferi için…

Yapılan ilk görüşmeden net bir sonuç çıkmasa da tarafların iletişimi sürdürme konusunda olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Galatasaray’dan Gardi’ye tam yetki! Sane transferi için…

Sane'nin Galatasaray'a kapıları kapatmadığı ancak önceliğinin halen Bayern Münih olduğu belirtildi.

Galatasaray’dan Gardi’ye tam yetki! Sane transferi için…

GÖZLER BAYERN GÖRÜŞMELERİNDE

Sözleşme yenileme görüşmeleri için Alman deviyle masaya oturmaya hazırlanan 29 yaşındaki yıldız, Galatasaray'dan gelebilecek resmi teklifi bekliyor.

Galatasaray’dan Gardi’ye tam yetki! Sane transferi için…

Eğer Bayern ile anlaşma sağlanamazsa sarı-kırmızılılar, Sane transferinde devreye girecek en güçlü adaylardan biri olacak.

Galatasaray’dan Gardi’ye tam yetki! Sane transferi için…

George Gardi, önümüzdeki süreçte görüşmeleri titizlikle takip edecek ve gelişmeleri Galatasaray yönetimine raporlayacak.

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