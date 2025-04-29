Jan Oblak sürprizi

Son yıllarda Süper Lig'e damgasını vuran G.Saray, gelecek sezon için de en güçlü kadroyu oluşturmak istiyor. Bunun için çalışmalara erkenden başlayan Galatasaray yönetimi, 14 yıldır forma giyen Fernando Muslera'nın futbolu bırakacak olması nedeniyle yine çok önemli bir kaleci getirmek istiyor. Çok sayıda isimle temasta bulunan yönetim, Atletico Madrid'in Sloven kalecisi Jan Oblak için harekete geçti. Africa Foot'un haberine göre sarı-kırmızılılar Oblak için nabız yoklamaya başladı.

KALESİNİ 13 MAÇTA KAPATTI

10 senedir İspanyol ekibinde forma giyen ve dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Oblak'ı gözüne kestiren sarı-kırmızılılar kaleci sorununu kökünden çözecek. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı eldiven için kesenin ağzını açan sarı-kırmızılılar, Muslera'nın boşluğunu dolduracak. Piyasa değeri 25 milyon euro olan Oblak bu sezon La Liga'da kalesini 13 kez gole kapatarak bu alanda İspanya'nın en başarılı ismi oldu.

ÖNCE KIZ KARDEŞİ TEJA TRANSFER OLDU

Jan Oblak'ın basketbolcu ablası Teja Oblak'ın Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na transferi, 32 yaşındaki kalecinin sarı-kırmızılılara gelme ihtimalini de arttırdı. G.Saray Kadın Basketbol Takımı'na katılan Teja Oblak'ın ardından ikna sürecinde sorun yaşamayacağını düşünen sarı-kırmızılı yönetim, işin maddi boyutuna odaklanmış durumda.