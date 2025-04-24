Kupaların adresi

Sarı kırmızılı takım, Süper Lig'de 25. şampiyonluk hedefiyle yoluna ilerliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda da Konyaspor'u deplasmanda 5-1'le geçerek finale kalan Aslan, 19. kupa zaferini de çok istiyor. Özellikle çifte kupalı zaferlerle Türk futbolunda başarısını ortaya koyan Cimbom, bu sezon da benzer bir mutluluğu yaşamak istiyor. En son 2018-19 sezonunda Fatih Terim yönetiminde çifte kupa kazanan Aslan, Okan Buruk'la da aynı hedefe ilerliyor.

TAM 7 KEZ DUBLE

Cimbom, 1959'dan bu yana lig ve kupada toplamda 7 kez duble yaptı. Galatasaray; 1962-1963, 1972-1973, 1992-1993, 1998-

1999, 1999-2000, 2014-2015 ve 2018-2019 sezonlarında hem lig hem de kupada şampiyonluk kazandı. Bugüne kadar 18 kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, bu turnuvada en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu. Aslan, Süper Lig'de de 24 şampiyonlukla benzer başarıyı yakalayıp en iyisi olmayı bildi.

ÇİFTE KUPALI SEZONLAR:

1962-1963, 1972-1973, 1992-1993, 1998-1999, 1999-2000, 2014-2015, 2018-2019

TÜRKİYE KUPASI 18 KEZ:

1963, 1964, 1965, 1966, 1973, 1976, 1982, 1985, 1991, 1993, 1996, 1999, 2000, 2005, 2014, 2015, 2016, 2019

SÜPER LİG 24 KEZ:

1961-62, 1962-63, 1968-69, 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1986-87, 1987-88, 1992-93, 1993-94, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2001-02, 2005-06, 2007-08, 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2017-18, 2018-19, 2022-23, 2023-24