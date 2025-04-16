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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Fenerbahçe Medicana 1-3 Galatasaray HDI Sigorta (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Medicana 1-3 Galatasaray HDI Sigorta (MAÇ SONUCU ÖZET)

Efeler Ligi yarı final serisi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, konuk olduğu Fenerbahçe Medicana’yı 3-1 yenerek seride durumu 2-0’a getirdi ve finale yükseldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 23:02
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Fenerbahçe Medicana 1-3 Galatasaray HDI Sigorta (MAÇ SONUCU ÖZET)

Efeler Ligi yarı final serisi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, konuk olduğu Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve finale yükseldi.

Karşılaşmanın ilk seti 20-25'lik skorla sarı-kırmızılı takım lehine tamamlandı. Büyük bir çekişmenin yaşandığı karşılaşmanın 2'nci setinde ev sahibi takım geriden gelerek seti 31-29 önde tamamladı ve durumu 1-1'e getirdi. 3'üncü sete etkili başlayan Galatasaray bu seti çok zorlanmadan 25-19 önde bitirdi. Son seti de 25-22 önde tamamlamayı başaran sarı-kırmızılı takım maçtan 3-1 galip ayrıldı.

İlk maçı da 3-0 kazanan Galatasaray seride durumu 2-0'a getirerek finale adını yazdıran taraf oldu.

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