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Haberler Galatasaray Kalmasını istiyoruz

Kalmasını istiyoruz

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Victor Osimhen'in transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcunun Samsunspor maçı sonrasındaki "Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak" sözlerini AS Gazetesi'ne yorumladı. Bu sözlerin ayrılık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Hatipoğlu, taraftarlara güzel bir haber verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 06:50
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Kalmasını istiyoruz

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Victor Osimhen'in transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcunun Samsunspor maçı sonrasındaki "Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak" sözlerini AS Gazetesi'ne yorumladı. Bu sözlerin ayrılık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Hatipoğlu, taraftarlara güzel bir haber verdi.

İspanyol gazetesine konuşan Hatipoğlu, "Osimhen'in sözleri ayrılacağı anlamına gelmiyor. En kötü senaryoda ayrılsa bile Galatasaray'ın her zaman kalbinde olacağını söyledi ama ayrılacağını söylemedi. Onun bizimle kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullanarak kalması için çaba harcayacaklarını söyledi. Nijeryalı oyuncu için yönetim sponsorluk ve GS Store'da özel ürün satmak dahil çok sayıda aksiyon ile bonservisini almak için çaba harcıyor

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