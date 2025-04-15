Galatasaraylı o isme fırsat doğdu! Bodrum maçında formayı geri alacak

Cimbom'da Buruk ve ekibi Jose Morais'in takımın başına geçmesinden sonra büyük bir çıkış yakalayan ve son 9 maçta 8 kez kalesini gole kapatan rakiplerinin defansif yönüne dikkat çekti.

4-2 kaybettiği Fenerbahçe maçı hariç defansif yönden müthiş bir direnç gösteren Sipay Bodrum FK'nun, Rams Park'taki mücadelede de kapanacağını düşünen Buruk ve ekibi bu nedenle hafta boyuncu kilidi açmak için organizasyonlar üzerinde duracağı belirtildi.