  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaraylı o isme fırsat doğdu! Bodrum maçında formayı geri alacak

Galatasaraylı o isme fırsat doğdu! Bodrum maçında formayı geri alacak

Trendyol Süper Lig'de şu anda lider konumda bulunan Galatasaray, 32. haftada 18 Nisan Cuma günü sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırlayacak. Kritik maç öncesi Teknik Direktör Okan Buruk, önemli bir karar aldı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 13:52
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaraylı o isme fırsat doğdu! Bodrum maçında formayı geri alacak

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, öğrencilerine Sipay Bodrum FK'yı adeta ezberletiyor.

Galatasaraylı o isme fırsat doğdu! Bodrum maçında formayı geri alacak

Cimbom'da Buruk ve ekibi Jose Morais'in takımın başına geçmesinden sonra büyük bir çıkış yakalayan ve son 9 maçta 8 kez kalesini gole kapatan rakiplerinin defansif yönüne dikkat çekti.

Galatasaraylı o isme fırsat doğdu! Bodrum maçında formayı geri alacak

4-2 kaybettiği Fenerbahçe maçı hariç defansif yönden müthiş bir direnç gösteren Sipay Bodrum FK'nun, Rams Park'taki mücadelede de kapanacağını düşünen Buruk ve ekibi bu nedenle hafta boyuncu kilidi açmak için organizasyonlar üzerinde duracağı belirtildi.

Galatasaraylı o isme fırsat doğdu! Bodrum maçında formayı geri alacak

Özellikle duran topların bu maçta fazlasıyla önem kazanacağı noktasından hareket eden teknik ekibin antrenmanlarda bu denemeleri yaptıracağı bildirildi.

Galatasaraylı o isme fırsat doğdu! Bodrum maçında formayı geri alacak

Okan Buruk'un, Osimhen'in hava hakimiyetine güvendiği ayrıca Yunus'un yaratıcılığının da kendileri için büyük avantaj olacağını düşündüğü öğrenildi.

Galatasaraylı o isme fırsat doğdu! Bodrum maçında formayı geri alacak

Çeşitli senaryolar üzerinde çalışmalar yapan teknik ekibin Mertens ve Morata gibi hücum oyuncularının da kapanan takıma karşı fark yaratacağını düşündüğü ve sürelerinin ona göre ayarlanacağı belirtildi.

Galatasaraylı o isme fırsat doğdu! Bodrum maçında formayı geri alacak

Öte yandan Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın sakatlığında, Reeder Samsunspor deplasmanında başarıyla mücadele eden Roland Sallai'nin cezalı duruma düşmesi, Frankowski'ye forma şansı doğurdu.

Galatasaraylı o isme fırsat doğdu! Bodrum maçında formayı geri alacak

Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı olan ve Samsun'da forma giyemeyen Polonyalı futbolcunun, Sipay Bodrum FK karşılaşmasında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Galatasaraylı o isme fırsat doğdu! Bodrum maçında formayı geri alacak

Teknik Direktör Okan Buruk'un Kaan'ı riske etmek istemediği ve Frankowski'nin hücum yönüne zorlu mücadelede güvendiği öğrenildi.

G.Saray'da 2 yıllık imza!
Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı
DİĞER
Sustalı Ceylan'ın başrol oyuncusu Sümeyye Aydoğan: "Ceylan ile Ferhat yaralarını birlikte sarabilir"
CHP'li Fidan Gül'e "ihaleye fesat" gözaltısı! Aynı evden Bilgehan Murat Miniç de çıktı: Beylikdüzü'nden Beykoz'a aşk ve yolsuzluk sarmalı
G.Saray bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı
G.Saray'a Köhn müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da 2 yıllık imza! G.Saray'da 2 yıllık imza! 13:44
Karşıyaka’ya 10 futbolcudan ihtar Karşıyaka’ya 10 futbolcudan ihtar 13:33
Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı 12:33
G.Saray'a Köhn müjdesi! G.Saray'a Köhn müjdesi! 12:20
Hamsik'ten flaş paylaşım! Hamsik'ten flaş paylaşım! 12:19
Cedi Osman 2 yıl daha Pana'da! Cedi Osman 2 yıl daha Pana'da! 11:39
Daha Eski
Icardi geri dönüşünü müjdeledi! Icardi geri dönüşünü müjdeledi! 11:27
Aston Villa-PSG maçı saat kaçta? Aston Villa-PSG maçı saat kaçta? 11:26
G.Saray bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı G.Saray bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı 11:10
Alperen'den double-double ortalama! Alperen'den double-double ortalama! 11:09
Skriniar'dan F.Bahçe'yi yıkan haber! Skriniar'dan F.Bahçe'yi yıkan haber! 10:45
Mimovic'ten dikkat çeken Mourinho sözleri! Mimovic'ten dikkat çeken Mourinho sözleri! 10:37