Galatasaraylı o isme fırsat doğdu! Bodrum maçında formayı geri alacak
Trendyol Süper Lig'de şu anda lider konumda bulunan Galatasaray, 32. haftada 18 Nisan Cuma günü sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırlayacak. Kritik maç öncesi Teknik Direktör Okan Buruk, önemli bir karar aldı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Özellikle duran topların bu maçta fazlasıyla önem kazanacağı noktasından hareket eden teknik ekibin antrenmanlarda bu denemeleri yaptıracağı bildirildi.
Okan Buruk'un, Osimhen'in hava hakimiyetine güvendiği ayrıca Yunus'un yaratıcılığının da kendileri için büyük avantaj olacağını düşündüğü öğrenildi.
Çeşitli senaryolar üzerinde çalışmalar yapan teknik ekibin Mertens ve Morata gibi hücum oyuncularının da kapanan takıma karşı fark yaratacağını düşündüğü ve sürelerinin ona göre ayarlanacağı belirtildi.
Öte yandan Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın sakatlığında, Reeder Samsunspor deplasmanında başarıyla mücadele eden Roland Sallai'nin cezalı duruma düşmesi, Frankowski'ye forma şansı doğurdu.
Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı olan ve Samsun'da forma giyemeyen Polonyalı futbolcunun, Sipay Bodrum FK karşılaşmasında ilk 11'de yer alması bekleniyor.
Teknik Direktör Okan Buruk'un Kaan'ı riske etmek istemediği ve Frankowski'nin hücum yönüne zorlu mücadelede güvendiği öğrenildi.
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