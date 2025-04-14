Galatasaray'dan sürpriz Lucas Torreira hamlesi! Transfer söylentileri sürerken...
Sezon sonunda takımda yaşanacak ayrılıklar ile gündeme gelen Galatasaray'da Lucas Torreira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı yönetim, hakkında transfer iddiaları çıkan Uruguaylı yıldız için sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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BİRÇOK TEKLİFİ REDDETTİ
Kariyerinin son döneminde Güney Amerika'da forma giymek isteyen Torreira'nın 2028'e kadar Galatasaray'da forma giymeyi planladığı gelen bilgiler arasında.
Yıldız ön libero, geçtiğimiz yaz transfer döneminden beri Lazio ve Arjantin'den birçok takımdan teklifler almış ama Cimbom'da kalmak istediği için geri çevirmişti.
İstanbul'da yaşamaktan bir hayli memnun olan Torreira, 2022- 23 sezonunun yazında Premier Lig devi Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis parası karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.
1.66 boyundaki oyuncunun Tranfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak öne çıkıyor...
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