Galatasaray'dan sürpriz Lucas Torreira hamlesi! Transfer söylentileri sürerken...

Takvim'de yer alan habere göre; Uruguaylı futbolcunun Cimbom ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2 milyon 750 bin Euro alan orta sahanın yeni maaşının 3 milyon Euro'nun üzerine çıkarılacağı, imaj hakkı ile maç başı ücretiyle birlikte 4 milyon Euro'ya yakın kazanacağı belirtiliyor.