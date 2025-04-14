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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan sürpriz Lucas Torreira hamlesi! Transfer söylentileri sürerken...

Galatasaray'dan sürpriz Lucas Torreira hamlesi! Transfer söylentileri sürerken...

Sezon sonunda takımda yaşanacak ayrılıklar ile gündeme gelen Galatasaray'da Lucas Torreira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı yönetim, hakkında transfer iddiaları çıkan Uruguaylı yıldız için sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Galatasaray'dan sürpriz Lucas Torreira hamlesi! Transfer söylentileri sürerken...

Galatasaray'ın Torreira'nın mukavelesini 2028 yılına kadar uzatacağı öne sürüldü...

Galatasaray'dan sürpriz Lucas Torreira hamlesi! Transfer söylentileri sürerken...

Takvim'de yer alan habere göre; Uruguaylı futbolcunun Cimbom ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2 milyon 750 bin Euro alan orta sahanın yeni maaşının 3 milyon Euro'nun üzerine çıkarılacağı, imaj hakkı ile maç başı ücretiyle birlikte 4 milyon Euro'ya yakın kazanacağı belirtiliyor.

Galatasaray'dan sürpriz Lucas Torreira hamlesi! Transfer söylentileri sürerken...

27 yaşındaki futbolcu bu sezon Sarı- Kırmızılı forma ile Süper Lig'de 41 maçta boy gösterirken 2 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.

Galatasaray'dan sürpriz Lucas Torreira hamlesi! Transfer söylentileri sürerken...

BİRÇOK TEKLİFİ REDDETTİ

Kariyerinin son döneminde Güney Amerika'da forma giymek isteyen Torreira'nın 2028'e kadar Galatasaray'da forma giymeyi planladığı gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'dan sürpriz Lucas Torreira hamlesi! Transfer söylentileri sürerken...

Yıldız ön libero, geçtiğimiz yaz transfer döneminden beri Lazio ve Arjantin'den birçok takımdan teklifler almış ama Cimbom'da kalmak istediği için geri çevirmişti.

Galatasaray'dan sürpriz Lucas Torreira hamlesi! Transfer söylentileri sürerken...

İstanbul'da yaşamaktan bir hayli memnun olan Torreira, 2022- 23 sezonunun yazında Premier Lig devi Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis parası karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

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