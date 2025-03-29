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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu operasyonu! İtalyanlar transferi duyurdu

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu operasyonu! İtalyanlar transferi duyurdu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 11:58
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Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu operasyonu! İtalyanlar transferi duyurdu

Inter'de Hakan Çalhanoğlu için yolun sonu gözüktü.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu operasyonu! İtalyanlar transferi duyurdu

Sezon sonu kadroyu tamamen yeniden şekillendirmeye hazırlanana İtalyan ekibinin, Hakan Çalhanoğlu ile de sezon sonunda yolları ayırmaya hazırlandığı belirtildi.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu operasyonu! İtalyanlar transferi duyurdu

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN YOLUN SONU

2021'in yazından bu yana Inter'de forma giyen ve takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu operasyonu! İtalyanlar transferi duyurdu

İtalyan basınında yer alan habere göre; sezon sonu kadroyu tamamen yeniden şekillendirmeyi, takımı gençleştirmeyi ve ortalama maaşlarda kademeli bir indirim yapmayı planlayan Çizme ekibi, Hakan Çalhanoğlu başta olmak üzere birçok oyuncu ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu operasyonu! İtalyanlar transferi duyurdu

GALATASARAY İLGİLENİYOR

Akşam'ın derlediği haberde, Hakan Çalhanoğlu için Bayern Münih ihtimali kalmasa da Galatasaray'ın yoğun ilgisinin sürdüğü belirtildi.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu operasyonu! İtalyanlar transferi duyurdu

Sarı kırmızılıların sezon sonu teklifte bulunma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu operasyonu! İtalyanlar transferi duyurdu

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter forması ile 32 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 27'sinde ilk 11'de yer aldı.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu operasyonu! İtalyanlar transferi duyurdu

Toplam 1983 dakika sahada kalan 31 yaşındaki milli oyuncu, 9 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.

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