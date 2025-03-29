Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu operasyonu! İtalyanlar transferi duyurdu

İtalyan basınında yer alan habere göre; sezon sonu kadroyu tamamen yeniden şekillendirmeyi, takımı gençleştirmeyi ve ortalama maaşlarda kademeli bir indirim yapmayı planlayan Çizme ekibi, Hakan Çalhanoğlu başta olmak üzere birçok oyuncu ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.