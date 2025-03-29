Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu operasyonu! İtalyanlar transferi duyurdu
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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İtalyan basınında yer alan habere göre; sezon sonu kadroyu tamamen yeniden şekillendirmeyi, takımı gençleştirmeyi ve ortalama maaşlarda kademeli bir indirim yapmayı planlayan Çizme ekibi, Hakan Çalhanoğlu başta olmak üzere birçok oyuncu ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.
GALATASARAY İLGİLENİYOR
Akşam'ın derlediği haberde, Hakan Çalhanoğlu için Bayern Münih ihtimali kalmasa da Galatasaray'ın yoğun ilgisinin sürdüğü belirtildi.
Sarı kırmızılıların sezon sonu teklifte bulunma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter forması ile 32 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 27'sinde ilk 11'de yer aldı.
Toplam 1983 dakika sahada kalan 31 yaşındaki milli oyuncu, 9 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.
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