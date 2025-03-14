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Haberler Galatasaray Yunus Akgün: Gerçek Galatasaray bu

Yunus Akgün: Gerçek Galatasaray bu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Onvo Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Yunus Akgün açıklamalarda bulundu. İşte Akgün'ün açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 22:55
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Yunus Akgün: Gerçek Galatasaray bu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 4-0'lık skorla geçti. Karşılaşmanın ardından Yunus Akgün açıklamalarda bulundu. İşte Akgün'ün sözleri…

"GERÇEK GALATASARAY BU"

"Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçek Galatasaray bu, bir süre buna ara vermiştik. Artık tüm maçları böyle oynamak istiyoruz. Taraftarımız bize inanılmaz destek verdi. Milli aradan önce böyle bir skor almak bizi motive etti. Çok mutluyum. İnşallah böyle devam ederiz milli aradan sonra. Osimhen, bizim için çok önemli bir oyuncu. Her zaman elinden geleni yapıyor. Enerjisi çok yüksek. Çok büyük bir golcü. İnşallah böyle devam ederiz."

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