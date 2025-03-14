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Haberler Galatasaray Beşiktaş-Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek? Listede 3 aday var

Beşiktaş-Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek? Listede 3 aday var

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 29 Mart'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi hakem konusu gündemden düşmüyor. Karşılaşmayı yerli mi yabancı hakem yönetecek soruları artarken TFF'nin yerli hakem kararı verdiği öğrenildi. İşte listede yer alan 3 hakem... BJK - GS HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 11:08 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 11:18
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Beşiktaş-Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek? Listede 3 aday var

TFF, 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasary derbisi için orta hakem kararını çok büyük oranda verdi.

Beşiktaş-Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek? Listede 3 aday var

Sabah'ta yer alan habere göre, dev maçta Türk bir hakem görev yapacak.

Beşiktaş-Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek? Listede 3 aday var

Derbide düdük çalacak hakemler arasında ise 3 ismin ön plana çıktığı ifade edildi.

Beşiktaş-Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek? Listede 3 aday var

Beşiktaş-Galatasaray maçını yönetecek adayların Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan ve Ali Şansalan olduğu belirtildi.

Beşiktaş-Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek? Listede 3 aday var

TFF'nin Galatasaray maçında yabancı hakem talebine karşın henüz dönüş yapmadığı Beşiktaş'ın, Türk hakem kararı resmileşirse tavrının nasıl olacağı merak konusu.

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