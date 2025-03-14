Beşiktaş-Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek? Listede 3 aday var
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 29 Mart'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi hakem konusu gündemden düşmüyor. Karşılaşmayı yerli mi yabancı hakem yönetecek soruları artarken TFF'nin yerli hakem kararı verdiği öğrenildi. İşte listede yer alan 3 hakem... BJK - GS HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 11:08 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 11:18
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TFF, 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasary derbisi için orta hakem kararını çok büyük oranda verdi.
Sabah'ta yer alan habere göre, dev maçta Türk bir hakem görev yapacak.
Beşiktaş-Galatasaray maçını yönetecek adayların Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan ve Ali Şansalan olduğu belirtildi.
TFF'nin Galatasaray maçında yabancı hakem talebine karşın henüz dönüş yapmadığı Beşiktaş'ın, Türk hakem kararı resmileşirse tavrının nasıl olacağı merak konusu.
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