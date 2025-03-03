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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçının hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçının hazırlıkları başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 14:29
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Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçının hazırlıkları başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre ligin 26. haftasında dün Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ara vermeden Alanyaspor mücadelesinin ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. Dar ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Yarın izin yapacak Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına 5 Mart Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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