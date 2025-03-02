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Haberler Galatasaray Victor Osimhen: Hepimizin uyanması lazım

Victor Osimhen: Hepimizin uyanması lazım

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Maçta 2 gol atan Victor Osimhen mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte Osimhen'in açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 18:37
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Victor Osimhen: Hepimizin uyanması lazım

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Nefes kesen mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Galatasaray adına 2 gol kaydeden Victor Osimhen, maç sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Osimhen'in sözleri…

"HAYAL KIRIKLIĞI"

"Hayal kırıklığı... Takım arkadaşlarımın eforundan gurur duyuyorum. Burası zor bir lig. Şampiyonluk yarışında devam ediyoruz ve bunu elde etmek için kaliteye sahibiz."

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA EN BÜYÜK ADAYIZ"

"Takımı ve arkadaşlarımı seviyorum. Her şeyi yapmak istiyorum, onlara destek olmak istiyorum. Takımda herkes bu düşüncede. Hocamızla, oyuncularla ve taraftarla birlik hissediyoruz. Bazen gol atamasam bile savunmaya yardım etmeye çalışıyorum. Her maçı kazanmak için çıkacağız ve şampiyonluk yolunda en büyük adayız."

"HEPİMİZİN UYANMASI LAZIM"

"Derbide kazanamadık, üzgünüz. Kasımpaşa'da da kazanamadık. Ancak bu şampiyon olamayacağımız anlamına gelmiyor. Hepimizin uyanması lazım, bu sonuçtan bunu çıkarmalıyız."

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