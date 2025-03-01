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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! "Utanıyoruz"

Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! "Utanıyoruz"

Son dakika haberi: Galatasaray, Jose Mourinho'nun cezasında indirime giden Tahkim Kurulu üyeleri ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 12:43 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 12:52
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Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! "Utanıyoruz"

Galatasaray Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Tahkim Kurulu üyeleri hakkında "Görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Natan, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Türk futbolunu, Türk hakemini, Türk insanını aşağılayan Jose Mourinho'nun yaptığı tüm saygısızlıklara sorgusuz destek veren rakibimizin bu şuursuz halinden biz kendi adımıza utanıyoruz. Bu yaşananlar bile sadece ve sadece kazanmak için hangi değerlerden vazgeçmeye hazır olduklarını açık bir şekilde göstermektedir. Kulübümüz, kamu gücünü elinde bulunduran ve göreve geldikleri günden beri keyfi ve hukuka aykırı uygulamalarda bulunan TFF Başkanı ile teşekkül ediş şekli dahi hukuka aykırı bulunan Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Futbol Takımı'nın Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verdiğini hatırlatan Natan, "Galatasaray, son birkaç senedir üzerinde oynanan oyunları sahadaki futboluyla, futbolcularının, taraftarının ve camiasının gücüyle bozarak şampiyonluk mücadelesi vermektedir. Bu kötü niyetli çabalar, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki azmini artırmış ve şampiyonluklarını daha değerli kılmıştır. Tarihten ders almayanlara bir kez daha hatırlatalım. Tarih tekerrürden ibarettir. Siz tarih olacaksınız. Galatasaray yeniden tarih yazacak." şeklinde görüş belirtti.

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