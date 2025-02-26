Galatasaray'da sakatlık şoku! Kasımpaşa maçında yok
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'a kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu, derbide yaşadığı sakatlık nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray bu sonuçla puanını 64'e yükseltirken, Fenerbahçe puanını 58'e çıkardı.
Sarı-kırmızılılarda Fenerbahçe ile oynanan kritik maçta yaşanan sakatlıklar can sıktı.
Fenerbahçe derbisinde Osimhen, Sallai ve Eren Elmalı 90 dakikayı tamamlayamadı.
Salı günü yapılan kontrollerde Osimhen ve Eren'in durumunda korkulan bir durum olmadığı anlaşıldı. Eren kupa maçına da yetişecek.
SALLAI KASIMPAŞA MAÇINDA YOK
Sallai'nin durumu daha ciddi. Sabah'ın haberine göre Macar futbolcu, Kasımpaşa karşısında takımdaki yerini alamayacak.
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