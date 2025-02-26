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Haberler Galatasaray Galatasaray'da sakatlık şoku! Kasımpaşa maçında yok

Galatasaray'da sakatlık şoku! Kasımpaşa maçında yok

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'a kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu, derbide yaşadığı sakatlık nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 09:12
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Galatasaray'da sakatlık şoku! Kasımpaşa maçında yok

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev bir derbiye sahne oldu.

Galatasaray'da sakatlık şoku! Kasımpaşa maçında yok

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Galatasaray'da sakatlık şoku! Kasımpaşa maçında yok

İki takım, RAMS Park'ta oynanan mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Galatasaray'da sakatlık şoku! Kasımpaşa maçında yok

Galatasaray bu sonuçla puanını 64'e yükseltirken, Fenerbahçe puanını 58'e çıkardı.

Galatasaray'da sakatlık şoku! Kasımpaşa maçında yok

Sarı-kırmızılılarda Fenerbahçe ile oynanan kritik maçta yaşanan sakatlıklar can sıktı.

Galatasaray'da sakatlık şoku! Kasımpaşa maçında yok

Fenerbahçe derbisinde Osimhen, Sallai ve Eren Elmalı 90 dakikayı tamamlayamadı.

Galatasaray'da sakatlık şoku! Kasımpaşa maçında yok

Salı günü yapılan kontrollerde Osimhen ve Eren'in durumunda korkulan bir durum olmadığı anlaşıldı. Eren kupa maçına da yetişecek.

Galatasaray'da sakatlık şoku! Kasımpaşa maçında yok

SALLAI KASIMPAŞA MAÇINDA YOK

Sallai'nin durumu daha ciddi. Sabah'ın haberine göre Macar futbolcu, Kasımpaşa karşısında takımdaki yerini alamayacak.

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