Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Galatasaray'ın ise Lemina dışında çok da iyi oynayan oyuncusu yoktu. Anlaşılan o ki Okan Buruk da önce kaybetmeyeyim, haftalardır basit gol yeme kâbusunu tekrar yaşamayalım düşüncesindeydi. Öyle ki daha önce birçok basit hatta köy takımı diye tanımlayacağımız takımlardan öyle goller yedi ki dün gece yeseydi bunun telafisi çok güç olacaktı.