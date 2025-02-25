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Haberler Galatasaray Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren dev derbide iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, kritik karşılaşmayı dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 09:11
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Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

İki takım, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 64'e yükseltirken, sarı-lacivertliler puanını 58'e çıkardı.

Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Usta yazar Ahmet Çakar, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

AHMET ÇAKAR-SONUCA ETKİ ETMEDİ!

Kazananın çıkmadığı, futbolun olmadığı, tedbirlerin ve kontrolün ön planda olduğu bir maç izledik. Mourinho haklı olarak önce kaybetmeyeyim dedi. Alışılmış takım savunmasını çok iyi kurdu ve Galatasaray'a neredeyse tek pozisyon vermedi.

Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Özellikle bazı oyuncular standartlarının altındaydılar. Mesela Tadic, mesela Dzeko, mesela Fred… Çıkana kadar Çağlar ve maç boyu Yusuf'u çok başarılı buldum.

Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Galatasaray'ın ise Lemina dışında çok da iyi oynayan oyuncusu yoktu. Anlaşılan o ki Okan Buruk da önce kaybetmeyeyim, haftalardır basit gol yeme kâbusunu tekrar yaşamayalım düşüncesindeydi. Öyle ki daha önce birçok basit hatta köy takımı diye tanımlayacağımız takımlardan öyle goller yedi ki dün gece yeseydi bunun telafisi çok güç olacaktı.

Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Sonuçta kazanan çıkmadı. 6 puanlık fark devam ediyor, üstelik ikili averaj da tamamen Galatasaray lehine. Bazı futbolcuların ya da pek çok ismin hayal kırıklığı olduğunu söyleyebiliriz. Bunların başında da Osimhen ve En-Nesyri geliyor. Son haftalarda sürekli gol atan bu oyuncular, dün gece neredeyse pozisyona giremediler.

Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Gelelim hakeme… Sonuca etkisi yok. Ama kötü maç yönetti. Yanlış fauller, kestiği avantajlar, vermediği elle oynamalara baktığımızda bu seviye için fazlaca hatalı.

Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Fenerbahçe'nin ilk yarıda iptal edilen golünde Szymanski'nin Muslera'ya faulü var. Karar doğru. Hemen ardından Osimhen, Fenerbahçe ceza alanı içinde yerde kaldı. Galatasaray penaltı bekledi ama böyle basit bir penaltı olmaz.

Ahmet Çakar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Yine Oğuz topu çıkartırken topa vurduğu esnada top eline çarptı. Penaltıyla uzaktan yakından alakası olamaz. Çünkü topa vurup uzaklaştırmaya çalışan Oğuz, herhalde kendi uzaklaştırdığı topu elle kesecek hali yok.

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