Teknik Direktör Okan Buruk, basın toplantısında konuştu. Buruk, "Alkmaar maçına odaklanmamız gerek. Öncelik AZ Alkmaar'da. Fenerbahçe maçı bir sonraki maç. Şu anda aklımız Fenerbahçe maçında değil. İlk maçta olmayan oyuncularımız dönecek. 4-1'lik maç bizim için hayal kırıklığıydı. Galatasaray'dan beklenti yüksek. Her maçın hikayesi ayrı" dedi.

Derbide yabancı hakemin görev yapacak olmasını yorumlayan Okan Buruk, "Zaten böyle bir plan vardı, duymuştuk. Bizim için önemli olan iyi bir hakem olması. Hakemin pasaportu önemli değil. İnşallah hakem de karar verildiği gibi önceden seçilmemiştir. Seçilecek hakem çok önemli. Ben sahaya bakıyorum. Türk futbolu ve derbi için iyi bir hakem seçilmeli" diye konuştu.

RAMS PARK'TA KAR ÖNLEMI

Galatasaray'da stat yönetimi İstanbul'da dün başlayan ve bugün de devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı için önlemlerini aldı. Bu akşam saat 20.45'te başlayacak Galatasaray-AZ Alkmaar maçında sorun yaşanmaması için tüm planlar hazırlandı. Ayrıca tribünler ve saha etrafı için de uygun hazırlıklar maç saatine kadar sürecek

Tur mesajı

GÜNAY Güvenç, AZ Alkmaar önünde tur şansına değinip, "Elimizden geleni yapacağız. Yüzde 1 ihtimal bile olsa peşinden gideceğiz. Bize yakışan budur" dedi. Deneyimli kaleci, "Biz futbolcular sahada kalmak istiyoruz. Ajax maçına kadar yenilgimiz yoktu. Çıtayı yükseğe çıkardık" diye ekledi.

Ismarlama hakemler üzerinden...

GALATASARAY, TFF'nin yabancı hakem kararı için sert bir açıklama yayınladı. TFF'ye 3 soru sorulurken, "Futbolun amiri olduğunu hatırlayan federasyonun ve başkanının içine düştüğü tenakuz bizi artık şaşırtmamaktadır. Kimler tarafından ısmarlandığı hepimizce malum olan hakem isimleri üzerinden yapılan ön hazırlıkları görüyoruz. Bir kulübün federasyonu olmayı bırakın, daha fazla kaos yaratmaktan vazgeçin, Türk futbolu için gerekeni yapın" denildi.