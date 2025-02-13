Galatasaray'a transferde Jorge Jesus şoku! Bunu kimse beklemiyordu
Adı Süper Lig devlerinden Galatasaray ile de anılan o yıldız futbolcuya Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus'un talip olduğu öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...
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Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus, Liverpool'la kontratı sezon sonunda bitecek Mohamed Salah'ın takım için önemli bir transfer olabileceğini söyledi.
Akşam'ın derlediği haberde Jorge Jesus Canal 11'e verdiği röportajda, "Salah'ı Al-Hilal'de görmek isterim. Takıma uyan bir oyun tarzına sahip." dedi. Jesus daha önce, "Salah gibi büyük oyuncular ara transferde takıma katılmayacak ancak sezonun sonu olabilir." ifadelerini kullanmıştı."
Liverpool'la kontratının son altı ayına giren Salah, Van Dijk ve Alexander-Arnold diğer takımlarla transfer görüşmesi yapma hakkına sahip.
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