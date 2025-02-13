Galatasaray'a transferde Jorge Jesus şoku! Bunu kimse beklemiyordu

İngiliz devinde Mohamed Salah, Virgil Van Dijk ve Trent Alexander-Arnold'ın kontratları sezon sonunda biterken üç futbolcuyla henüz anlaşma sağlanamadı.

Bu futbolculardan adı kısa süre önce Galatasaray ile de yoğun bir şekilde anılan Mohamed Salah ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.