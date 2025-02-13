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Haberler Galatasaray Galatasaray'a transferde Jorge Jesus şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'a transferde Jorge Jesus şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Adı Süper Lig devlerinden Galatasaray ile de anılan o yıldız futbolcuya Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus'un talip olduğu öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 12:05
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Galatasaray'a transferde Jorge Jesus şoku! Bunu kimse beklemiyordu

İngiltere Premier Lig'de liderliğini sürdüren ve Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 7 galibiyetle lider tamamlayan Liverpool'da yıldız isimlerin geleceği belirsizliğini koruyor.

Galatasaray'a transferde Jorge Jesus şoku! Bunu kimse beklemiyordu

İngiliz devinde Mohamed Salah, Virgil Van Dijk ve Trent Alexander-Arnold'ın kontratları sezon sonunda biterken üç futbolcuyla henüz anlaşma sağlanamadı.

Galatasaray'a transferde Jorge Jesus şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Bu futbolculardan adı kısa süre önce Galatasaray ile de yoğun bir şekilde anılan Mohamed Salah ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a transferde Jorge Jesus şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus, Liverpool'la kontratı sezon sonunda bitecek Mohamed Salah'ın takım için önemli bir transfer olabileceğini söyledi.

Galatasaray'a transferde Jorge Jesus şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Akşam'ın derlediği haberde Jorge Jesus Canal 11'e verdiği röportajda, "Salah'ı Al-Hilal'de görmek isterim. Takıma uyan bir oyun tarzına sahip." dedi. Jesus daha önce, "Salah gibi büyük oyuncular ara transferde takıma katılmayacak ancak sezonun sonu olabilir." ifadelerini kullanmıştı."

Galatasaray'a transferde Jorge Jesus şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Liverpool'la kontratının son altı ayına giren Salah, Van Dijk ve Alexander-Arnold diğer takımlarla transfer görüşmesi yapma hakkına sahip.

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