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Haberler Galatasaray Tiyatro oynanıyor

Tiyatro oynanıyor

Murat Sancak, A Spor'a konuşarak "Bu hareket Galatasaray'a değil. Yabancı VAR’a bile müdahale edecek bir yapı var. Bu operasyon MHK ve TFF’ye yapıldı. Bir tiyatro oynanıyor” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Tiyatro oynanıyor

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak A Spor'a konuştu. Sancak şunları söyledi: "Galatasaray'a yapılan bir hareket değil. Dursun Özbek benim ağabeyim. Abdullah Kavukcu kardeşim. Yüzde 99 yine yenilecektik. Galatasaray'ın o penaltıya ihtiyacı yok. Beni ne Ali Koç satın alabilir ne Türkiye'nin en zengin adamı satın alabilir. Biz VAR'dan çağırılmayınca geri çekme kararını verdik. 4. hakeme söyledik, o maçı durdurmadı. Yabancı VAR'a bile müdahale edecek bir yapı var. Bu operasyon MHK ve TFF'ye yapıldı. Böyle bir tiyatro yok, şu an bir tiyatro oynanıyor. Mertens gibi oyuncuların penaltı almak için kendini yere atmaması lazım. Okan Hoca da beni konuşturmasın."

SİZLER DE GÖRDÜNÜZ

Adana Demirspor'un takım kaptanı Semih Güler, stat çıkışında penaltı pozisyonuna değindi. Semih Güler, Mertens'in yerde kaldığı penaltı pozisyonunu soran basın mesuplarına, "Konuşmaya gerek yok, gördünüz. Sizler de gördünüz ben ne diyebilirim ki yorum sizlerin" diye yanıtladı.

PUAN SİLME CEZASI

Adana Demirspor'u hükmen yenilgi ve puan silme cezası bekliyor. TFF Futbol Müsabaka Talimatı'nda "Müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir." maddesi bulunuyor.

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