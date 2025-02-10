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Haberler Galatasaray Matador

Matador

Alvaro Morata, kupadan sonra Süper Lig’de de siftah yaptı. Matador’u tribünler bağrına bastı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Matador

Galatasaray'da Alvaro Morata, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçının ardından dün de ligdeki Adana Demirspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Bolu deplasmanında takımının ilk golünü atarak sarıkırmızılı forma altında ilk kez ağları sarsan İspanyol yıldız, dün de Adana Demir karşısında kazanılan penaltıda Galatasaray'la ligde ilk defa gol sevinci yaşadı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Matador, 12'nci dakikada meşin yuvarlağı ve kaleci Eren Dönmezer'i ayrı köşelere gönderdi. Galatasaray'ı bu golle maçta öne geçiren Morata, üst üste 11 başladığı iki maçta da gol sevinci yaşamış oldu. Tribünler de Morata'yı bağrına bastı.

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