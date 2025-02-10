  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Dries Mertens paylaşımı!

Galatasaray'dan Dries Mertens paylaşımı!

Galatasaray, sosyal medya hesaplarından yaptığı Dries Mertens'li paylaşım ile dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 14:02
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Dries Mertens paylaşımı!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayan Galatasaray'ın kazandığı penaltı, rakip takımın maçtan çekilmesine sebep olmuştu.

Bu olay dış basında büyük yankı bulurken Adana Demirspor Başkanı'nın istifasını açıklamasıyla ilişkilendirilmiş ve Dries Mertens'in kazandırdığı penaltı üzerinden sürdürülecek tartışmalar başlatmıştı.

Sarı kırmızılılar, yaşanan olaylar üzerine sosyal medya hesapları üzerinden Dries Mertens'li bir paylaşım yaparak dikkat çekti.

Paylaşımın altında taraftarlar, Mertens'e desteklerini göstererek yıldız ismin yanında durdu.

İŞTE O PAYLAŞIM

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe Vecino için devrede!
DİĞER
Dostça ayrılıp dostça buluştular! Tan Sağtürk ve eşi Elana Kuznetsova kızlarının doğum günü için bir araya geldi!
CHP'deki "şaibeli kurultay" iddialarına soruşturma! Para karşılığı oy kullandırıldı: Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifade verecek
G.Saray o yıldızla anlaştı!
G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan flaş Icardi kararı! G.Saray'dan flaş Icardi kararı! 13:40
RAMS Başakşehir ayrılığı duyurdu! RAMS Başakşehir ayrılığı duyurdu! 13:15
Inter-Fiorentina maçı ne zaman? Inter-Fiorentina maçı ne zaman? 12:51
Mou'ya 'tilki' benzetmesi: İlmek ilmek işledi Mou'ya 'tilki' benzetmesi: İlmek ilmek işledi 12:19
Trabzonspor-İkas Eyüpspor VAR'ı açıklandı! Trabzonspor-İkas Eyüpspor VAR'ı açıklandı! 12:06
NBA All Star 2025 ne zaman? NBA All Star 2025 ne zaman? 12:01
Daha Eski
F.Bahçe Vecino için devrede! F.Bahçe Vecino için devrede! 11:44
Sipay Bodrum FK - Göztepe maçı ne zaman? Sipay Bodrum FK - Göztepe maçı ne zaman? 11:09
Przemyslaw Frankowski kimdir? Przemyslaw Frankowski kimdir? 10:36
Beşiktaş Alman yıldız için anlaşmaya vardı Beşiktaş Alman yıldız için anlaşmaya vardı 10:31
Trabzonspor - İkas Eyüpspor maçı bilgileri Trabzonspor - İkas Eyüpspor maçı bilgileri 10:04
G.Saray o yıldızla anlaştı! G.Saray o yıldızla anlaştı! 10:01