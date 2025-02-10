Galatasaray'dan Dries Mertens paylaşımı!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayan Galatasaray'ın kazandığı penaltı, rakip takımın maçtan çekilmesine sebep olmuştu.
Bu olay dış basında büyük yankı bulurken Adana Demirspor Başkanı'nın istifasını açıklamasıyla ilişkilendirilmiş ve Dries Mertens'in kazandırdığı penaltı üzerinden sürdürülecek tartışmalar başlatmıştı.
Sarı kırmızılılar, yaşanan olaylar üzerine sosyal medya hesapları üzerinden Dries Mertens'li bir paylaşım yaparak dikkat çekti.
Paylaşımın altında taraftarlar, Mertens'e desteklerini göstererek yıldız ismin yanında durdu.
İŞTE O PAYLAŞIM
𝐃𝐑𝐈𝐄𝐒 𝐌𝐄𝐑𝐓𝐄𝐍𝐒! 🔟 pic.twitter.com/oBxkDyS5CT— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 10, 2025