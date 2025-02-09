Galatasaray-Adana Demirspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Ligin 23. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile kozlarını paylaşıyor.
Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:
Galatasaray: Günay, Cuesta, Davinson, Kaan, Jelert, Sallai, Sara, Mertens, Ahmed, Osimhen, Morata
Adana Demirspor: Deniz, Arda, Tolga, Semih, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Tayfun, Barasi, Nabil, Aymbetov
GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Adana Demirspor maçı 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.