6 kıta, 53 ülke 209 yabancı

Galatasaray, Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 53 ülkeden 209 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Aslan, bu dönem yabancı olarak Morata, Lemina ve Cuesta'yı aldı.

BREZİLYALILAR BAŞI ÇEKİYOR

G.Saray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılar'dan yana kullandı. Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 25 'Sambacı'yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

TÜRK ASILLI YABANCILAR

Galatasaray'da başka ülke vatandaşı olan 7 Türk asıllı futbolcu forma giydi. Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın, Eren Derdiyok, Pierre Esser, Kerem Demirbay, Jimmy Durmaz ile Yusuf Demir, parçalı formayı terletti.