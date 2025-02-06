Aslan Lemina

Galatasaray, Mario Lemina transferini bitirdi. Lemina dün akşam İstanbul'a geldi. Bu sezon Premier Lig ekibi Wolverhampton'da 19 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı. Gabonlu yıldızla yapılan anlaşmanın 1.5+1 yıl şeklinde olduğu aktarıldı. Ayrıca sözleşmede satın alma opsiyonunun da olduğu vurgulandı. Transferin gerçekleşmesinde deneyimli futbolcunun çok yönlü tarzı öne çıktı. Okan Buruk, Mario Lemina'nın gelmesi yönünde olumlu rapor verdi.

OKAN BURUK BEĞENİYOR

Orta sahada hem 6 hem de 8 numara olarak oynayabilen 31 yaşındaki futbolcu adeta bir joker gibi görev alabiliyor. Daha önce 2014-2015 sezonunda Marsilya'da forma giyerken Marcelo Bielsa'nın yönetiminde benzer bir rol almıştı. Kanat bek ve stoper olarak Bielsa tarafından görevlendirilen Lemina birçok farklı mevkiide görev alabiliyor. Okan Buruk da Gabonlu ismin bu özelliğini çok iyi bildiği için transferde istekli davrandı.

BİELSA İLE PARLADI

Mario Lemina, Marsilya'da Marcelona Bielsa ile çalıştığı 2014-2015 sezonunda yıldızını parlattı. Bielsa yönetiminde adeta bir jokere dönüşen ve Avrupa futbolunda ses getiren Lemina, ciddi bir çıkış yakaladı. Orta sahada her yerde oynayan Gabonlu futbolcu, 3'lü savunma düzeninde kanat bek olarak da görev yaptı.

G.SARAY'I ÇOK SEVİYORUM

Mario Lemina, Atatürk Havalimanı'nda açıklamalar yaptı. Galatasaray'a geri döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Lemina, "Galatasaray'ı çok seviyorum. Bu hikayenin bitmediğini söylemiştim. Hayalim Galatasaray'dı ve şimdi buradayım. Taraftarlarımızla yeniden buluştuğumuz için çok mutluyum" dedi.

19 MAÇTA OYNADI

İngiltere'de Wolverhampton'da bu sezon 19 resmi maça çıkan Mario Lemina'nın fiziksel bir eksiği bulunmuyor. 19 karşılaşmada 1 gol atıp 3 asist yapan deneyimli yıldız, özellikle geçen sezon 39 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü çizmişti.

TARAFTARLAR KARŞILADI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 5 yıl sonra geri dönen Mario Lemina'yı karşıladı. Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen Atatürk Havalimanı'na giden taraftarlar yıldız ismi alkış ve tezahüratlarla destekledi. Lemina taraftarla üçlü çekti.

GERİ DÖNÜŞ MESAJI

5 yılın ardından Galatasaray'a geri dönen Mario Lemina, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilk mesajını gönderdi. Gabonlu futbolcu profil kısmına Galatasaray yazıp, Aslan simgesi ekledi. Gabonlu futbolcu geri dönüşü için paylaşım da yaptı.