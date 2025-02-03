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Haberler Galatasaray Ahmed Kutucu: Dries Ağabeyle golü çalıştık

Ahmed Kutucu: Dries Ağabeyle golü çalıştık

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydeden Ahmed Kutucu maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Kutucu'nun açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 22:24
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Ahmed Kutucu: Dries Ağabeyle golü çalıştık

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmada Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Ahmed Kutucu, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte Kutucu'nun söyledikleri...

"GOLÜ DRIES AĞABEYLE ÇALIŞTIK"

"Çok mutluyum. Bu benim çocukluk aşkım. İyi mücadele ettik. Zor bir rakipti. Kazandık. İnşallah böyle devam ederiz ve şampiyon oluruz. Takımda çok büyük oyuncular var, onlardan antrenmanda bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Onlarla sahada olmak gurur verici. Dries Ağabey ile bu duran topu kornerde çalıştık. Ben verme dedim ama yine de pası verdi. Gol sevincimde belliydi, çok heyecanlıydım."

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