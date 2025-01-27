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Haberler Galatasaray Galatasaray'a transfer piyangosu! Kyle Walker olmazsa...

Galatasaray'a transfer piyangosu! Kyle Walker olmazsa...

Ara transfer döneminde sağ bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da Emerson Royal gündemden çıktı, Kyle Walker-Peters favori haline geldi. Ayrıca sarı kırmızılılar, listesindeki isimlerden olumsuz sonuç alması durumunda yönleneceği isimleri belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Galatasaray'a transfer piyangosu! Kyle Walker olmazsa...

Sağ bekte istikrarı sağlayamayan Galatasaray'da 9 milyon Euro'ya gelen Jelert beklentileri karşılamadı ve Kaan Ayhan bu bölgede idare etti.

Galatasaray'a transfer piyangosu! Kyle Walker olmazsa...

Ara transfer döneminde sağ beke takviye kararı alan Aslan'ın Milan'dan istediği Emerson, sakatlığı nedeniyle listeden çıkarıldı.

Galatasaray'a transfer piyangosu! Kyle Walker olmazsa...

Southampton'ın 27 yaşındaki sağ beki Kyle Walker-Peters ile ilgilenen sarı kırmızılılarda Jamaika asıllı oyuncunun alternatifleri belirlendi.

Galatasaray'a transfer piyangosu! Kyle Walker olmazsa...

Sabah'ta yer alan habere göre Verona'dan Jackson Tchatchoua, menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılılara önerildi.

Galatasaray'a transfer piyangosu! Kyle Walker olmazsa...

İtalyan basını ise Watford'da kiralık oynayan Udineseli Festy Ebosele için Galatasaray'ın temas kurduğunu iddia etti.

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