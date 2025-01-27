Galatasaray'a transfer piyangosu! Kyle Walker olmazsa...
Ara transfer döneminde sağ bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da Emerson Royal gündemden çıktı, Kyle Walker-Peters favori haline geldi. Ayrıca sarı kırmızılılar, listesindeki isimlerden olumsuz sonuç alması durumunda yönleneceği isimleri belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Sabah'ta yer alan habere göre Verona'dan Jackson Tchatchoua, menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılılara önerildi.
İtalyan basını ise Watford'da kiralık oynayan Udineseli Festy Ebosele için Galatasaray'ın temas kurduğunu iddia etti.
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