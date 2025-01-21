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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan transfer açıklaması! Ahmed Kutucu...

Galatasaray'dan transfer açıklaması! Ahmed Kutucu...

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Dinamo Kiev ile oynanan Avrupa Ligi maçı sonrası transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 22:38
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Galatasaray'dan transfer açıklaması! Ahmed Kutucu...

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile RAMS Park'ta oynanan ve 3-3'lük beraberlikle tamamlanan mücadele sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Transferle ilgili de konuşan Hatipoğlu, Eyüpspor'da forma giyen Ahmed Kutucu ile ilgili soruya "Transfer çalışmalarımız olumlu gidiyor. İsim vererek yönlendirme yapmak istemiyorum" cevabını verdi.

İşte İbrahim Hatipoğlu'nun maç sonu açıklaması:

"Bu maçı kazanmak istiyorduk. Futbolda maalesef bu tip sonuçlar var. Lig ve Avrupa uzun maraton. Her iki ligde de namağlup olarak yolumuza devam ediyoruz. Hedeflerimizde değişiklik yok. Hem ligde şampiyon olacağız hem de Avrupa'da final istiyoruz. Takımımız ligin yarısını bu oyuncularla başarılı şekilde geçirdi. Ligde ve Avrupa'da aldığımız sonuçlar itibarıyla oyuncularımızı kutlamalıyız. Futbolda bazen hayal kırıklıkları olabiliyor. Bu maçı böyle değerlendirmek lazım. Biz bugün berabere kaldık ama haftaya Amsterdam'da Ajax'ı yenerek ilk 8'e kalarak bu oyuncularla yola devam edeceğiz. Buraya onlar getirdi. Biz Galatasaray olarak taraftar, camia, oyuncu olarak kenetlenerek mutlu sona götüreceğiz bu işi."

AHMED KUTUCU AÇIKLAMASI!

"Buradan açıklama yapmak istemiyorum. Galatasaray ihtiyacı olan transferleri bu dönem yerine getirecek. Kimsenin şüphesi olmasın. İyi bir takımımız var, daha iyi olması için takviyeler yapacağız. Olumlu gidiyor. İsim vererek yönlendirme yapmak istemiyorum. Bugün konuşmamız gereken transfer değil hedeflerimize doğru ilerlemek ve Galatasaray forması terleten oyuncularımıza sahip çıkmaktır."

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