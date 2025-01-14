TRANSFER HABERİ - Lyon Başkanı'ndan Beşiktaş ve Galatasaray'a rest: Aşağılayıcı tekliflerle...
Olympique Lyon Başkanı John Textor katıldığı bir radyo programında Beşiktaş ve Galatasaray'ı hedef aldığı iddia edilen sert açıklamalarda bulundu. Textor, oyuncularının satılık olma durumu ve Türkiye'den gelen teklifler ile ilgili konuştu. İşte gündemi sarsan o açıklamalar... | Son dakika Beşiktaş Galatasaray spor haberleri (BJK GS transfer haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 15:08 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 15:52
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Sunucu'nun "Herkes satılık gibi görünüyor. Lyon, yıldız oyuncularını kaybetmeden sezonu tamamlayabilecek mi?" sorusuna karşı verdiği yanıt ise Türk futbolseverler tarafından tepkilere neden oldu.
"BU TAM BİR SAÇMALIK!"
"Çocuklar size bir şey söyleyeyim mi? Bu tam bir saçmalık! Size verdiğim rakamlara hiç dikkat etmiyorsunuz. Mali durumumuz ile ilgili 2 saatlik bir sunum yaptım. Siz o sunumdan 'Lyon zor durumda' ve 'Herkes satılık' başlıklarını gördünüz ve basına öyle yansıttınız."
Textor, "Planımız hep aynıydı: mali problemler ortaya çıkmadan önce de satmak istediğimiz oyunları satmak. Eğer ki satmak istediğim oyuncuların yerine daha güçlü oyuncular alabilirsem onları satacağım." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'DEKİ KULÜPLERE 'DEFOLUN GİDİN' DEDİM"
"Her yerde Lyon'un her oyuncusunun satılık olduğunu okuyorum. Türkiye'deki kulüpler benimle iletişime geçip en iyi oyuncularım için aşağılayıcı tekliflerde bulunuyorlar. Zor durumda olduğumuz için o oyuncuları onlara öylece vereceğimizi düşünüyorlar. Onlara 'defolun gidin' dedim."
Lyon Başkanı'nın yaptığı bu açıklamalar ile Galatasaray'ın Mikautadze girişimlerini eleştirdiği iddia edildi. Textor, konuşmasının devamında uzun zamandır Beşiktaş ile anılan Rayan Cherki'nin kulüpteki geleceğine de değindi.
"BANA 'PSG'YE GİTMEK İSTİYORUM' DEDİ"
"Rayan Cherki ayrılmak isteyenlerden biriydi. Bu iki veya üç yıldır böyleydi. Bana bir gün 'PSG'ye gitmek istiyorum.' diye bir mesaj attı. Transfer olursa bu mali problemlerden kaynaklı değil. Son iki üç ayda patlama yapan bir oyuncu kendisi. Onu değerinin aşağısında teklif sunan kulüplere satmak gibi bir niyetimiz hiçbir zaman olmadı."
"BU ÇOCUKLAR AÇ"
"Bütün takım satılık değil tabii ki ama şu an 24 oyuncu bize yeterliyken 29 oyuncudan oluşan bir kadromuz var. Bu seviyedeki oyuncular oynamadıklarında ya da fazla süre almadıkları mutlu olmazlar. Örneğin Maxence Caqueret. Harika bir oyuncuydu fakat onu bu sebeplerden dolayı satmam gerekiyordu. Bu çocuklar futbola aç."
"PSG BAŞKANI HAVLIYOR!"
Textor, programda ayrıca sık sık PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ve Fransa Futbol Federasyonu Başkanı ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Al-Khelaifi ile ilgili, "Eğer ki biri ona muhalefet yaparsa o kişiye 'havlıyor'. Aynı zamanda Lig Başkanı tarafından da kollanıyor. Lig başkanı da onun finosu." dedi.
"İÇERİYE SIZMIŞLAR"
"Biz henüz Ulusal Kontrol ve Yönetim Müdürlüğü ile mali problemler ve yaptırımlar ile ilgili resmi toplantıları yapıyorken görüşmenin bitimine 1 saat kala bütün konuştuklarımız basına sızdı. Orada kesinlikle Lyon'un ceza almasını isteyen ve oraya sızmış insanlar var. Bana bu konu hakkında konuşmamam da söylendi."
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