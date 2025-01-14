TRANSFER HABERİ - Lyon Başkanı'ndan Beşiktaş ve Galatasaray'a rest: Aşağılayıcı tekliflerle...

KÜME DÜŞME VE TRANSFER YASAĞI HAKKINDA "Bu doğru değil. Cuma günü görülen davada şu anda hiçbir şey ifade etmeyen geçici transfer yasağına karşı yapılan itiraz söz konusuydu. Zaten kararın bozulmasını beklemiyorduk Geçen hafta 60 milyon Euro yatırdık, önümüzdeki hafta 25 milyon Euro daha yatıracağız. Pek çok kulübün (Ligue 1'de) sorun yaşadığı bir dönemde sadece biz cezalandırıldık. Nedenini sorgulamayı size bırakıyorum ama şunu da belirteyim ki biz küme düşmeyeceğiz."