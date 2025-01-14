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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Lyon Başkanı'ndan Beşiktaş ve Galatasaray'a rest: Aşağılayıcı tekliflerle...

TRANSFER HABERİ - Lyon Başkanı'ndan Beşiktaş ve Galatasaray'a rest: Aşağılayıcı tekliflerle...

Olympique Lyon Başkanı John Textor katıldığı bir radyo programında Beşiktaş ve Galatasaray'ı hedef aldığı iddia edilen sert açıklamalarda bulundu. Textor, oyuncularının satılık olma durumu ve Türkiye'den gelen teklifler ile ilgili konuştu. İşte gündemi sarsan o açıklamalar... | Son dakika Beşiktaş Galatasaray spor haberleri (BJK GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 15:08 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 15:52
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ - Lyon Başkanı'ndan Beşiktaş ve Galatasaray'a rest: Aşağılayıcı tekliflerle...

Olympique Lyon Başkanı John Textor, katıldığı bir radyo programında Türkiye'den gelen transfer teklifleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Textor'un Beşiktaş ve Galatasaray'ı kastederek konuştuğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Lyon Başkanı'ndan Beşiktaş ve Galatasaray'a rest: Aşağılayıcı tekliflerle...

İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin RMC Sport'taki radyo programından derlediği o haber...

TRANSFER HABERİ - Lyon Başkanı'ndan Beşiktaş ve Galatasaray'a rest: Aşağılayıcı tekliflerle...

KÜME DÜŞME VE TRANSFER YASAĞI HAKKINDA

"Bu doğru değil. Cuma günü görülen davada şu anda hiçbir şey ifade etmeyen geçici transfer yasağına karşı yapılan itiraz söz konusuydu. Zaten kararın bozulmasını beklemiyorduk Geçen hafta 60 milyon Euro yatırdık, önümüzdeki hafta 25 milyon Euro daha yatıracağız. Pek çok kulübün (Ligue 1'de) sorun yaşadığı bir dönemde sadece biz cezalandırıldık. Nedenini sorgulamayı size bırakıyorum ama şunu da belirteyim ki biz küme düşmeyeceğiz."

TRANSFER HABERİ - Lyon Başkanı'ndan Beşiktaş ve Galatasaray'a rest: Aşağılayıcı tekliflerle...

Sunucu'nun "Herkes satılık gibi görünüyor. Lyon, yıldız oyuncularını kaybetmeden sezonu tamamlayabilecek mi?" sorusuna karşı verdiği yanıt ise Türk futbolseverler tarafından tepkilere neden oldu.

TRANSFER HABERİ - Lyon Başkanı'ndan Beşiktaş ve Galatasaray'a rest: Aşağılayıcı tekliflerle...

"BU TAM BİR SAÇMALIK!"

"Çocuklar size bir şey söyleyeyim mi? Bu tam bir saçmalık! Size verdiğim rakamlara hiç dikkat etmiyorsunuz. Mali durumumuz ile ilgili 2 saatlik bir sunum yaptım. Siz o sunumdan 'Lyon zor durumda' ve 'Herkes satılık' başlıklarını gördünüz ve basına öyle yansıttınız."

TRANSFER HABERİ - Lyon Başkanı'ndan Beşiktaş ve Galatasaray'a rest: Aşağılayıcı tekliflerle...

Textor, "Planımız hep aynıydı: mali problemler ortaya çıkmadan önce de satmak istediğimiz oyunları satmak. Eğer ki satmak istediğim oyuncuların yerine daha güçlü oyuncular alabilirsem onları satacağım." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Lyon Başkanı'ndan Beşiktaş ve Galatasaray'a rest: Aşağılayıcı tekliflerle...

"TÜRKİYE'DEKİ KULÜPLERE 'DEFOLUN GİDİN' DEDİM"

"Her yerde Lyon'un her oyuncusunun satılık olduğunu okuyorum. Türkiye'deki kulüpler benimle iletişime geçip en iyi oyuncularım için aşağılayıcı tekliflerde bulunuyorlar. Zor durumda olduğumuz için o oyuncuları onlara öylece vereceğimizi düşünüyorlar. Onlara 'defolun gidin' dedim."

TRANSFER HABERİ - Lyon Başkanı'ndan Beşiktaş ve Galatasaray'a rest: Aşağılayıcı tekliflerle...

Lyon Başkanı'nın yaptığı bu açıklamalar ile Galatasaray'ın Mikautadze girişimlerini eleştirdiği iddia edildi. Textor, konuşmasının devamında uzun zamandır Beşiktaş ile anılan Rayan Cherki'nin kulüpteki geleceğine de değindi.

TRANSFER HABERİ - Lyon Başkanı'ndan Beşiktaş ve Galatasaray'a rest: Aşağılayıcı tekliflerle...

"BANA 'PSG'YE GİTMEK İSTİYORUM' DEDİ"

"Rayan Cherki ayrılmak isteyenlerden biriydi. Bu iki veya üç yıldır böyleydi. Bana bir gün 'PSG'ye gitmek istiyorum.' diye bir mesaj attı. Transfer olursa bu mali problemlerden kaynaklı değil. Son iki üç ayda patlama yapan bir oyuncu kendisi. Onu değerinin aşağısında teklif sunan kulüplere satmak gibi bir niyetimiz hiçbir zaman olmadı."

TRANSFER HABERİ - Lyon Başkanı'ndan Beşiktaş ve Galatasaray'a rest: Aşağılayıcı tekliflerle...

"BU ÇOCUKLAR AÇ"

"Bütün takım satılık değil tabii ki ama şu an 24 oyuncu bize yeterliyken 29 oyuncudan oluşan bir kadromuz var. Bu seviyedeki oyuncular oynamadıklarında ya da fazla süre almadıkları mutlu olmazlar. Örneğin Maxence Caqueret. Harika bir oyuncuydu fakat onu bu sebeplerden dolayı satmam gerekiyordu. Bu çocuklar futbola aç."

TRANSFER HABERİ - Lyon Başkanı'ndan Beşiktaş ve Galatasaray'a rest: Aşağılayıcı tekliflerle...

"PSG BAŞKANI HAVLIYOR!"

Textor, programda ayrıca sık sık PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ve Fransa Futbol Federasyonu Başkanı ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Al-Khelaifi ile ilgili, "Eğer ki biri ona muhalefet yaparsa o kişiye 'havlıyor'. Aynı zamanda Lig Başkanı tarafından da kollanıyor. Lig başkanı da onun finosu." dedi.

TRANSFER HABERİ - Lyon Başkanı'ndan Beşiktaş ve Galatasaray'a rest: Aşağılayıcı tekliflerle...

"İÇERİYE SIZMIŞLAR"

"Biz henüz Ulusal Kontrol ve Yönetim Müdürlüğü ile mali problemler ve yaptırımlar ile ilgili resmi toplantıları yapıyorken görüşmenin bitimine 1 saat kala bütün konuştuklarımız basına sızdı. Orada kesinlikle Lyon'un ceza almasını isteyen ve oraya sızmış insanlar var. Bana bu konu hakkında konuşmamam da söylendi."

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