Barış Alper’e 25 milyon euro

Sezon başında Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satan Galatasaray bir başka yerli yıldızına gelen teklifi ise geri çevirmişti. Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Barış Alper Yılmaz için bonuslarla 25 milyon euro'yu gözden çıkarsa da sarı-kırmızılılar masaya oturmadı. 24 yaşındaki sol kanadı satmak istemeyen yönetim, milli oyuncunun sözleşmesini zam yaparak uzatma kararı aldı. Devre olmadan 9 gole ulaşarak kariyer rekorunu kıran Barış Alper Yılmaz'dan Nottingham Forest'ın vazgeçmediği ortaya çıktı.

Barış Alper bu sezon 26 maçta 6 bölgede görev aldı. Sağ kanatta 9 maçta 4 gol ve 1 asist, sol kanattaki 7 maçında 3 gol, orta sahanın sağındaki 5 karşılaşmada ise 2 kez ağları buldu. 24 yaşındaki oyuncu, sağ bek, santrfor ve sol bekte de oynadı.